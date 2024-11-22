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الملافظ سعد والسعادة كرم

11/22/2024 2:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) في وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا تصلك رسائل إيجابية عالية التفكير والمضمون والمحتوى والكلمات، تشعر وأنت تقرأها بالسعادة، وأنها أضافت لك الكثير وغيرت تفكيرك من حال الي حال. فمثلا أحيانا تأتيك رسائل السعادة كملصق جميل مليء بالمشاعر الطيبة والكلمات الجميلة وصورة الورد، وأحيانا في كلمات أو صور مضحكة كنكتة أو مقلب . وهكذا هي وسائل التواصل تعيش معها في عالم إفتراضي متزامن وعن بعد ،وتكتشف الآخرين من خلال رسائلهم وتعليقاتهم، فكما قيل ( تكلم كي أرا ك )، فمن خلال ذلك تستطيع أن تعرف الآخرين، تكتشف العالم والمتعلم والمثقف والحكيم والعاقل والمغفل والقاريء الصامت. وتكتشف كذلك الطيب والكريم والحاقد والاحمق وسريع الغضب والمريض والملقوف والمهموم والمتربص وكل الأنماط والشخصيات. فالوسائل نافذة تكتشف من خلالها العالم ومايحدث فيه من مشاكل وأفكار شبه متشابهة .. لذلك وسائل التواصل القول المبًين عنها كثير، وهذا قليل من كثير، ومن ذلك ماقرأته في أحد تطبيقاتها ،هذه الرسالة الجميلة ،( خاطرة ) موفقه اعجبتني ،وأحببت أن انقلها كشاهد على ماكتبت
وتقول كلماتها:
‏"عندما قُتل كليب(وائل بن ربيعة)، قال الحارث ابن عباد الديّة عند الكرام الاعتذار،
وعندما قُتل ابنه جبير قال لأقتلنّ به عدد الحصى والنجوم والرمال.
‏الكل حكيم مادامت القصة ليست قصته
والكل كريم مادام المال ليس ماله
والكل صبور مادامت المصيبة ليست مصيبته. والكل محلل وناقد مادام الأمر إفتراضي وعن بعد ..
والخلاصة ‏لا تطلق حكما وأنت لم تخض التجربة ، ولا تذم غريقا وأنت على اليابسة ، ولا تحكم على الناس وأنت لم تعش ظروفهم واعلم أن ‏سعادة الآخرين لن تضرك ، وغناهم لن يقلل رزقك ، عش عادلا ونقيا ".

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