الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت الإمارات وألبانيا اليوم لجنة اقتصادية مشتركة لإستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” أن اللجنة عقدت دورتها الأولى في العاصمة الألبانية“تيرانا”، برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي، دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا.

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وأكد ثاني الزيودي – في كلمته الافتتاحية – أن اللجنة الإقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والإستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الإقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.

وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الإقتصادية القائمة على التنويع والإنفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولإستقطاب الإستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نموا متسارعاً.

من جانبها، قالت بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الإقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والإلتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.

وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.

وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة“مصدر” وشركة الطاقة الألبانية“كيش”، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.

واتفق الجانبان – في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية – على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس – بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.

كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.

وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلة نموا سنويا قياسيا، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.