المفوضية الأوروبية تغلق تحقيقاً بشأن ممارسات آبل في مجال الكتب الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً شرعت فيه قبل 4 سنوات بشأن ممارسات“آبل” في مجال الكتب الإلكترونية وتطبيقات الكتب الصوتية، بعد سحب المدعين للشكوى.

أوضحت المفوضية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تختص بمهام إنفاذ القانون ومكافحة الاحتكار، أن غلق التحقيق الذي بدأ بموجب الشكوى المقدمة حينها لا يعني اتساق سلوك المدعى عليه مع قواعد المنافسة في التكتل.

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وقالت في بيان الجمعة إنها سوف تواصل مراقبة الممارسات التجارية في القطاع التكنولوجي الأوروبي، بما في ذلك سلوك صانعة جوالات“آيفون”، وذلك بموجب قانون الأسواق الرقمية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.