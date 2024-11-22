المفوضية الأوروبية تغلق تحقيقاً بشأن ممارسات آبل في مجال الكتب الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً شرعت فيه قبل 4 سنوات بشأن ممارسات“آبل” في مجال الكتب الإلكترونية وتطبيقات الكتب الصوتية، بعد سحب المدعين للشكوى.
أوضحت المفوضية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تختص بمهام إنفاذ القانون ومكافحة الاحتكار، أن غلق التحقيق الذي بدأ بموجب الشكوى المقدمة حينها لا يعني اتساق سلوك المدعى عليه مع قواعد المنافسة في التكتل.
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وقالت في بيان الجمعة إنها سوف تواصل مراقبة الممارسات التجارية في القطاع التكنولوجي الأوروبي، بما في ذلك سلوك صانعة جوالات“آيفون”، وذلك بموجب قانون الأسواق الرقمية، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
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