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إفلاس عملاق البطاريات الأوروبي يضرب طموح صناعة السيارات الكهربائية

11/22/2024 2:40:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدمت شركة صناعة البطاريات السويدية“نورثفولت”، بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة؛ مما وجه ضربة لطموحات أوروبا في مجال السيارات الكهربائية .

وقالت الشركة – التي كانت ذات يوم واحدة من أهم شركات التكنولوجيا الخاصة في أوروبا – إن خطوة الإفلاس الطوعية ستسمح لها بإعادة هيكلة ديونها وتقليص أعمالها وتأمين أساس مستدام لعملياتها المستمرة.

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وأشارت الشركة إلى أنها ستواصل العمل كالمعتاد خلال عملية إعادة الهيكلة، والتي من المتوقع أن تنتهي في الربع الأول من العام المقبل.

وقال توم جونستون، الرئيس المؤقت لمجلس إدارة شركة نورثفولت:“ستسمح هذه الخطوة الحاسمة لشركة نورثفولت بمواصلة مهمتها لإنشاء قاعدة صناعية أوروبية محلية لإنتاج البطاريات”.

وعلى الرغم من التحديات على المدى القريب، فإن هذا الإجراء لتعزيز هيكل رأس المال لدينا سيسمح لنا بالاستيلاء على الطلب المستمر في السوق على السيارات الكهربائية.

وقالت نورثفولت إن عملية إعادة التنظيم ستساعدها في الحصول على ما يقرب من 245 مليون دولار من التمويل الجديد، بإجمالي حوالي 145 مليون دولار نقدًا و100 مليون دولار من تمويل المدين الحائز – وهو نوع من القروض يتم تقديمه للشركات التي تعاني من ضائقة مالية.

وقالت الشركة إن مصنع Northvolt Ett هو مصنع البطاريات الرئيسي للشركة في Skellefteå بشمال السويد و سيظل يعمل.

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