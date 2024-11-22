اليابان توافق على حزمة تحفيز بقيمة ربع تريليون دولار لدعم الأسر

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز بقيمة 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، تهدف إلى تخفيف الضرائب عن كاهل الأسر وتعزيز الاستهلاك، بجانب دعم النمو الاقتصادي.

وبحسب ما ذكرته شبكة“أسوشيتد برس”، تدعو الخطة إلى رفع الحد الأدنى للرواتب السنوية المعفاة من الضرائب من 1.03 مليون ين (6640 دولارًا) في الوقت الحالي، ولم تحدد السقف الجديد بعد، ولكنها قدمت مقترحًا لتصبح عند 1.78 مليون ين.

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ومن بين التدابير المنصوص عليها في الحزمة، سيتم توجيه حوالي 10.4 تريليون ين من الإنفاق المالي للنمو الاقتصادي، و4.6 تريليون ين لتدابير تخفيف الأسعار، و6.9 تريليون ين لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية أخرى.

مع تقديم وعود لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمزارع بجانب المحتوى الإبداعي في التحفيز المالي الجديد، بما يدعم زيادات مستدامة في الأجور لدعم الاستهلاك.

وذلك بعدما أشار رئيس الوزراء“شيجيرو إيشيبا” في وقت سابق اليوم، إلى أن الحكومة ستقدم حزمة تحفيز بالقيمة ذاتها تقريبًا، على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية سيتم عرضها على البرلمان.