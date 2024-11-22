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ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا لأعلى مستوى منذ عام

11/22/2024 2:40:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في أسواق شمال آسيا، لتلامس أعلى مستوياتها في عام إثر المنافسة الأوروبية على تأمين الإمدادات في ظل انخفاض غير معتاد لدرجات الحرارة.

وزاد السعر الفوري للغاز المسال الياباني الكوري -السعر المعياري في شمال آسيا- إلى 15.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أمس الخميس، ليسجل أعلى مستوى له منذ مطلع ديسمبر الماضي، وفق ما ذكرت وكالة“بلومبرج”.

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أدى انخفاض درجات الحرارة وضعف حركة الرياح على غير المعتاد في أوروبا إلى تزايد وتيرة السحب من مخزونات الغاز، وتسبب في رفع الطلب على إمدادات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في القارة العجوز.

وأوضح تجار في تصريحات للوكالة، أن المصدرين الأمريكيين لا يزالون يفضلون السوق الأوروبية رغم ارتفاع الأسعار في آسيا، إذ من المتوقع أن تصل الشحنات الأسبوعية من الغاز المسال الوافدة إلى أوروبا لأعلى مستوى منذ فبراير الماضي.

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