ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا لأعلى مستوى منذ عام

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في أسواق شمال آسيا، لتلامس أعلى مستوياتها في عام إثر المنافسة الأوروبية على تأمين الإمدادات في ظل انخفاض غير معتاد لدرجات الحرارة.
وزاد السعر الفوري للغاز المسال الياباني الكوري -السعر المعياري في شمال آسيا- إلى 15.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أمس الخميس، ليسجل أعلى مستوى له منذ مطلع ديسمبر الماضي، وفق ما ذكرت وكالة“بلومبرج”.
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أدى انخفاض درجات الحرارة وضعف حركة الرياح على غير المعتاد في أوروبا إلى تزايد وتيرة السحب من مخزونات الغاز، وتسبب في رفع الطلب على إمدادات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في القارة العجوز.
وأوضح تجار في تصريحات للوكالة، أن المصدرين الأمريكيين لا يزالون يفضلون السوق الأوروبية رغم ارتفاع الأسعار في آسيا، إذ من المتوقع أن تصل الشحنات الأسبوعية من الغاز المسال الوافدة إلى أوروبا لأعلى مستوى منذ فبراير الماضي.
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