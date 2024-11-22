المركزي التركي يقر ضوابط جديدة لامتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفع البنك المركزي
التركي متطلبات الاحتياطي لبعض الودائع بالليرة بهدف استيعاب السيولة الزائدة من النظام المالي، وتعزيز تأثير السياسة النقدية على أسعار الفائدة في السوق.
وأعلن البنك المركزي، في بيان يوم الجمعة، أن نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع قصيرة الأجل بالليرة سترتفع من 15% إلى 17%. وفي المقابل، خُفضت نسبة الاحتياطيات التي يمكن للبنوك الاحتفاظ بها لالتزاماتها بالعملات الأجنبية بالليرة المحلية من 5% إلى 4%.
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من المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى سحب نحو 100 مليار ليرة من السوق بين البنوك؛ حيث بلغت السيولة اليومية الزائدة حوالي 638 مليار ليرة يوم الخميس، وفقاً لما قاله أوكان إيرتم، كبير الاقتصاديين في“ترك إكونومي بنكاسي” في إسطنبول. عادةً ما تُضعف السيولة الزائدة قدرة السلطات النقدية على التأثير في أسعار السوق قصيرة الأجل. من خلال استيعاب جزء من السيولة، يمكن للبنك المركزي تعزيز تأثير قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة على ودائع الليرة ومتطلبات الطلب، وحتى تقلبات العملة.
في خطوة منفصلة، خففت تركيا بعض المتطلبات الصارمة التي كانت تلزم البنوك بتحويل جزء من مدخرات المستهلكين والشركات في حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية.
قال أركين إيسيك، كبير الاقتصاديين في“كيو إن بي تركيا” في إسطنبول:“هذه الخطوة تُعد بشكل كبير جزءاً من تطبيع السياسة، مع تأثير فوري محدود”.
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