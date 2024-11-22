المركزي التركي يقر ضوابط جديدة لامتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفع التركي متطلبات الاحتياطي لبعض الودائع بالليرة بهدف استيعاب السيولة الزائدة من النظام المالي، وتعزيز تأثير السياسة النقدية على أسعار الفائدة في السوق.

وأعلن البنك المركزي، في بيان يوم الجمعة، أن نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع قصيرة الأجل بالليرة سترتفع من 15% إلى 17%. وفي المقابل، خُفضت نسبة الاحتياطيات التي يمكن للبنوك الاحتفاظ بها لالتزاماتها بالعملات الأجنبية بالليرة المحلية من 5% إلى 4%.

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من المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى سحب نحو 100 مليار ليرة من السوق بين البنوك؛ حيث بلغت السيولة اليومية الزائدة حوالي 638 مليار ليرة يوم الخميس، وفقاً لما قاله أوكان إيرتم، كبير الاقتصاديين في“ترك إكونومي بنكاسي” في إسطنبول. عادةً ما تُضعف السيولة الزائدة قدرة السلطات النقدية على التأثير في أسعار السوق قصيرة الأجل. من خلال استيعاب جزء من السيولة، يمكن للبنك المركزي تعزيز تأثير قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة على ودائع الليرة ومتطلبات الطلب، وحتى تقلبات العملة.

في خطوة منفصلة، خففت تركيا بعض المتطلبات الصارمة التي كانت تلزم البنوك بتحويل جزء من مدخرات المستهلكين والشركات في حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية.

قال أركين إيسيك، كبير الاقتصاديين في“كيو إن بي تركيا” في إسطنبول:“هذه الخطوة تُعد بشكل كبير جزءاً من تطبيع السياسة، مع تأثير فوري محدود”.