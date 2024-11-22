بريطانيا تتعهد بتسريع بناء مشروعات الطاقة النظيفة رغم المعارضة المحلية

MENAFN - Al-Borsa News) تعهد الطاقة البريطاني مايكل شانكس بعدم السماح للمناصرين المحليين بإعاقة“المهمة الوطنية الهامة” لبناء مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ووعدت الحكومة العمالية الجديدة في بريطانيا ببناء المزيد من البنية التحتية الصديقة للمناخ، بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الكهرباء من خلال بناء آلاف من أبراج الكهرباء الجديدة.

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وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق هدف حزب العمال بنهاية العقد الحالي في تنظيف نظام الطاقة، لكن أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك حزب العمل نفسه، أعربوا بالفعل عن قلقهم من احتمالية بناء مشاريع جديدة في دوائرهم الانتخابية.

وقال شانكس، في مقابلة مع مجلة بوليتكو الأوروبية، إن رئيس الوزراء كير ستارمر كان“واضحاً جداً في أننا سنبني تلك المشاريع لأنها مهمة للغاية.”

وبينما وعد بالعمل جنباً إلى جنب مع السكان المحليين، أكد شانكس أن الحكومة ستواصل خططها، وقال:”نريد أن نفعل ذلك مع المجتمعات. لا نريد فرض المشاريع على المجتمعات، لكن في مرحلة ما علينا أن نعترف بأهمية البنية التحتية على المستوى الوطني، وستحتاج إلى البناء في مكان ما.”

وذكرت هيئة تشغيل النظام الوطني للطاقة في المملكة المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحكومة ستحتاج إلى مضاعفة قدرة الرياح البرية تقريباً وتضاعف الطاقة الشمسية ثلاث مرات من أجل الوفاء بوعدها بالتخلص من الوقود الأحفوري تقريباً من إمدادات الطاقة بحلول عام 2030.

وأعطى وزير الطاقة إيد ميليباند الضوء الأخضر لأربعة مزارع شمسية ضخمة بعد أيام من توليه المنصب، وهي مشاريع يعارضها بعض المجموعات المحلية، لكن المطورين يقولون إنها قد توفر الطاقة لمئات الآلاف من المنازل.

كما تحتاج المملكة المتحدة إلى بناء ضعف البنية التحتية للشبكة في السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالعقد الماضي، حسبما قال مشغل النظام الوطني للطاقة.

وقال شانكس:“المشكلة هي أنه لا يمكننا أن نستمر في قول (نعم).. نحتاج إلى البنية التحتية، لكن من فضلكم لا تبنوها هنا'. في مرحلة ما يجب أن يتم بناء هذه المشاريع، ونحن مصممون على ذلك.”

وتصر الحكومة على أن المجتمعات ستشعر“بالفائدة” من استضافة المشاريع المحلية للطاقة، بينما تعد بأن الفواتير في جميع أنحاء البلاد ستنخفض.

وقال شانكس إن الحكومة ستبذل المزيد من الجهد“لإثبات الحاجة” إلى البنية التحتية الجديدة، بينما ستأتي تفاصيل الفوائد المحتملة للمجتمعات التي تستضيف المشاريع الجديدة، مثل تخفيض الفواتير أو المدفوعات المباشرة، قريباً جداً.”

ويعمل المسؤولون أيضًا على خطط جديدة لتقليص التأخيرات في نظام التخطيط لتشغيل المزيد من مشاريع البنية التحتية للطاقة، بينما من المقرر تقديم خطة للوصول إلى هدف الطاقة النظيفة قبل نهاية العام.