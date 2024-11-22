وزيرة التخطيط تناقش تفعيل آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار

MENAFN - Al-Borsa News) ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع وفد من الاتحاد الأوروبي آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار دولار والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.

كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.

موضوعاتالحكومة تناقش مع“البنك الدولي” تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تساهم في تخفيض الأسعار “الإمارات للبترول”: مصر تحمل فرصا واعدة في مجال تسويق وتوزيع الوقود

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.

وتقدر قيمة حزمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بحوالي 7.4 مليار يورو موزعة عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية.. مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات.. مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.

وكانت رئيسة الاتحاد الأوروبى أورسولا فون ديرلاين أعلنت في مارس الماضي تقديم الاتحاد دعم مالي لمصر فى مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو؛ عبرحزم تشمل التعليم والثقافة والشباب والاستثمار.

كما تشمل تعزيز التعاون فى مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم المنح والقروض لدعم الاقتصاد المصرى.

وتشمل المساعدات خمسة مليارات يورو فى شكل مساعدات كلية، و 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منحا.