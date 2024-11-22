Saturday, 23 November 2024 05:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي السويسري: الفرنك قد يظل عملة ملاذ آمن ومستمرون في استهداف التضخم

11/22/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“مارتن شليجل” رئيس المركزي السويسري، إن صناع السياسة النقدية سوف يواصلون استهداف خفض التضخم باعتباره المهمة الأساسية للبنك، وإن الفرنك سوف يحتفظ على الأرجح بمكانته كعملة ملاذ آمن في ظل حالة انعدام اليقين العالمية الراهنة.

شدد“شليجل” في كلمة خلال حدث بزيوريخ الجمعة على ضرورة إبقاء التضخم ضمن نطاق صفر و2%، لدور هذا النهج في الأداء القوي للاقتصاد السويسري على مدار الأعوام القليلة الماضية.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تنهي تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء أول ديسمبر .. تحالف“أوبك +” يناقش عبر الإنترنت وضع سوق النفط الخام البنك المركزي الألماني يحذر من اضطرابات في الأسواق المالية

وأوضح“شليجل” الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي خلفاً لـ“توماس جوردان”، أن الاقتصاد السويسري تمتع بأداء حسن مقارنة بنظرائه حول العالم، وأن البنك المركزي ساهم في ذلك عن طريق الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضاف أن المركزي بحاجة لمستهدف تضخم مرن كون سويسرا تتأثر كثيراً بتحركات الاقتصاد العالمي، وأن أدواته الرئيسية لإدارة السياسة النقدية هي أسعار الفائدة، والتدخل في أسواق الصرف الأجنبي، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وأشار“شليجل” إلى أن الفرنك السويسري سوف يظل على الأرجح عملة ملاذ آمن يسعى المستثمرون لحيازتها في فترات عدم اليقين العالمي.

وتابع بأن هذا الأمر يحمل تحديات أكثر بالنسبة للاقتصاد، لكن سويسرا لديها ما يكفي من الأدوات للتعامل مع تلك المسألة.

MENAFN22112024000202011048ID1108915703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث