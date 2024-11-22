المركزي السويسري: الفرنك قد يظل عملة ملاذ آمن ومستمرون في استهداف التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال“مارتن شليجل” رئيس المركزي السويسري، إن صناع السياسة النقدية سوف يواصلون استهداف خفض التضخم باعتباره المهمة الأساسية للبنك، وإن الفرنك سوف يحتفظ على الأرجح بمكانته كعملة ملاذ آمن في ظل حالة انعدام اليقين العالمية الراهنة.
شدد“شليجل” في كلمة خلال حدث بزيوريخ الجمعة على ضرورة إبقاء التضخم ضمن نطاق صفر و2%، لدور هذا النهج في الأداء القوي للاقتصاد السويسري على مدار الأعوام القليلة الماضية.
موضوعات متعلقة
الأسهم الأوروبية تنهي تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء أول ديسمبر .. تحالف“أوبك +” يناقش عبر الإنترنت وضع سوق النفط الخام البنك المركزي
الألماني يحذر من اضطرابات في الأسواق المالية
وأوضح“شليجل” الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي خلفاً لـ“توماس جوردان”، أن الاقتصاد السويسري تمتع بأداء حسن مقارنة بنظرائه حول العالم، وأن البنك المركزي ساهم في ذلك عن طريق الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف أن المركزي بحاجة لمستهدف تضخم مرن كون سويسرا تتأثر كثيراً بتحركات الاقتصاد العالمي، وأن أدواته الرئيسية لإدارة السياسة النقدية هي أسعار الفائدة، والتدخل في أسواق الصرف الأجنبي، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
وأشار“شليجل” إلى أن الفرنك السويسري سوف يظل على الأرجح عملة ملاذ آمن يسعى المستثمرون لحيازتها في فترات عدم اليقين العالمي.
وتابع بأن هذا الأمر يحمل تحديات أكثر بالنسبة للاقتصاد، لكن سويسرا لديها ما يكفي من الأدوات للتعامل مع تلك المسألة.
MENAFN22112024000202011048ID1108915703
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.