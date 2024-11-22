المركزي السويسري: الفرنك قد يظل عملة ملاذ آمن ومستمرون في استهداف التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) قال“مارتن شليجل” رئيس المركزي السويسري، إن صناع السياسة النقدية سوف يواصلون استهداف خفض التضخم باعتباره المهمة الأساسية للبنك، وإن الفرنك سوف يحتفظ على الأرجح بمكانته كعملة ملاذ آمن في ظل حالة انعدام اليقين العالمية الراهنة.

شدد“شليجل” في كلمة خلال حدث بزيوريخ الجمعة على ضرورة إبقاء التضخم ضمن نطاق صفر و2%، لدور هذا النهج في الأداء القوي للاقتصاد السويسري على مدار الأعوام القليلة الماضية.

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وأوضح“شليجل” الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي خلفاً لـ“توماس جوردان”، أن الاقتصاد السويسري تمتع بأداء حسن مقارنة بنظرائه حول العالم، وأن البنك المركزي ساهم في ذلك عن طريق الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضاف أن المركزي بحاجة لمستهدف تضخم مرن كون سويسرا تتأثر كثيراً بتحركات الاقتصاد العالمي، وأن أدواته الرئيسية لإدارة السياسة النقدية هي أسعار الفائدة، والتدخل في أسواق الصرف الأجنبي، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

وأشار“شليجل” إلى أن الفرنك السويسري سوف يظل على الأرجح عملة ملاذ آمن يسعى المستثمرون لحيازتها في فترات عدم اليقين العالمي.

وتابع بأن هذا الأمر يحمل تحديات أكثر بالنسبة للاقتصاد، لكن سويسرا لديها ما يكفي من الأدوات للتعامل مع تلك المسألة.