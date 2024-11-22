نوفاك: روسيا تستعد لرفع حظر تصدير البنزين

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي، إن بلاده تستعد لرفع الحظر المفروض على تصدير البنزين ، لكن دون الإشارة لموعد أو إطار زمني محدد.
وأوضح“نوفاك” في تصريحات صحفية الجمعة، أن كافة التدابير والإجراءات اللازمة لرفع الحظر سوف تكون جاهزة قريباً، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.
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فرضت روسيا حظراً على تصدير البنزين -باستثناء بعض الدول- مطلع مارس الماضي ولمدة 6 أشهر من أجل زيادة المعروض محلياً، ثم علّقت الحظر في مايو وحتى 30 يونيو، ثم مددت في أغسطس العمل بالقرار حتى نهاية 2024.
أنتجت روسيا 43.9 مليون طن متري من البنزين في عام 2023، صدرت منها قرابة 5.76 مليون طن متري، أو ما يناهز 13% من الإنتاج.
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