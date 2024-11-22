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نوفاك: روسيا تستعد لرفع حظر تصدير البنزين

11/22/2024 2:40:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي، إن بلاده تستعد لرفع الحظر المفروض على تصدير البنزين ، لكن دون الإشارة لموعد أو إطار زمني محدد.

وأوضح“نوفاك” في تصريحات صحفية الجمعة، أن كافة التدابير والإجراءات اللازمة لرفع الحظر سوف تكون جاهزة قريباً، وفق ما نقلت وكالة“رويترز”.

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فرضت روسيا حظراً على تصدير البنزين -باستثناء بعض الدول- مطلع مارس الماضي ولمدة 6 أشهر من أجل زيادة المعروض محلياً، ثم علّقت الحظر في مايو وحتى 30 يونيو، ثم مددت في أغسطس العمل بالقرار حتى نهاية 2024.

أنتجت روسيا 43.9 مليون طن متري من البنزين في عام 2023، صدرت منها قرابة 5.76 مليون طن متري، أو ما يناهز 13% من الإنتاج.

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