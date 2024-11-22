هيونداي تعزم استدعاء أكثر من 145 ألف سيارة كهربائية في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم“هيونداي موتور” استدعاء أكثر من 145 ألف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة، بسبب مشكلات في وحدات التحكم الخاصة بالشحن.
وحسب بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، الجمعة، فإن الشركة الكورية ستستدعي سيارات من طراز“آيونيك 5” (IONIQ 5) ونظيرتها“آيونيك 6” الكهربائية.
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فضلًا عن طرازات من العلامة التجارية“جينيسيس”، وخاصة مركبات“جي في 60” و”جي في 70′′، و”جي 80′′، والتي تم إصدارها بين عامي 2022 و2025.
وقالت الهيئة الأمريكية في بيان صدر الجمعة، إن وحدات التحكم في الشحن من المرجح أن تتلف وتتوقف عن شحن البطارية التي تبلغ قدرتها 12 فولتاً، ما قد يؤدي إلى مشاكل في قوة الدفع.
وسيقوم وكلاء“هيونداي” بعمليات الفحص واستبدال الأجزاء المعنية، مع تحديث برنامج الشحن مجانًا للعملاء المتضررين.
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