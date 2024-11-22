هيونداي تعزم استدعاء أكثر من 145 ألف سيارة كهربائية في أمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم“هيونداي موتور” استدعاء أكثر من 145 ألف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة، بسبب مشكلات في وحدات التحكم الخاصة بالشحن.

وحسب بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، الجمعة، فإن الشركة الكورية ستستدعي سيارات من طراز“آيونيك 5” (IONIQ 5) ونظيرتها“آيونيك 6” الكهربائية.

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فضلًا عن طرازات من العلامة التجارية“جينيسيس”، وخاصة مركبات“جي في 60” و”جي في 70′′، و”جي 80′′، والتي تم إصدارها بين عامي 2022 و2025.

وقالت الهيئة الأمريكية في بيان صدر الجمعة، إن وحدات التحكم في الشحن من المرجح أن تتلف وتتوقف عن شحن البطارية التي تبلغ قدرتها 12 فولتاً، ما قد يؤدي إلى مشاكل في قوة الدفع.

وسيقوم وكلاء“هيونداي” بعمليات الفحص واستبدال الأجزاء المعنية، مع تحديث برنامج الشحن مجانًا للعملاء المتضررين.