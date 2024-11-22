كينيا تخطط لتقسيط صرف قرض 1.5 مليار دولار من الإمارات بسبب تحفظات النقد

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط كينيا لصرف قرض بقيمة 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع أبوظبي، وذلك في شكل دفعات لضمان البقاء ضمن حدود الاقتراض التي حددها برنامج صندوق النقد الدولي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

من المتوقع أن تحصل كينيا على حوالي 700 مليون دولار في بداية عام 2025، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات. سيتم صرف باقي المبلغ لاحقاً، مع إمكانية تغيير الجدول الزمني.

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لتجنب أزمة ديون، وقّعت كينيا قبل نحو أربع سنوات على برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3.62 مليار دولار يضع قيوداً على مقدار الاقتراض لضمان استدامة الدين.

رداً على استفسارات، قال كريس كيبتو، الأمين العام للخزانة:“ستنظر السلطات الكينية في الصفقة مع الإمارات حسب متطلبات التدفق النقدي”.

يُعد قرض كينيا من أبوظبي لتمويل ميزانيتها على مدى سبع سنوات الأحدث في سلسلة من المساعدات التي قدمتها الإمارات للدول الأفريقية لتعزيز نفوذها في القارة، ومواجهة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا. في وقت سابق من هذا العام، وافقت الإمارات على استثمار بقيمة 35 مليار دولار في مصر.

لم يتم الرد على المكالمات الموجهة إلى صندوق أبوظبي للتنمية، كما لم يتم الرد على البريد الإلكتروني المرسل إلى المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الجمعة.

في الشهر الماضي، قال وزير الخزانة في كينيا جون مبادي إن صندوق النقد الدولي“أبدى بعض التحفظات” بأن القرض قد يعرض كينيا لمخاطر تقلبات أسعار الصرف، وأن المبلغ يتجاوز سقف الاقتراض التجاري البالغ 168.8 مليار شلن (1.3 مليار دولار) للسنة المالية الحالية.

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، للصحفيين يوم الخميس إن السلطات المالية في كينيا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تأثير القرض على أهدافها المالية والديون.

لا يزال أمام كينيا مراجعة واحدة قبل انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في مارس، ما يتيح صرف مبلغ ضروري قدره 850 مليون دولار بعد موافقة المجلس. تواجه السلطات تحديات لتحقيق الأهداف بعد أن أجبرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة وزارة الخزانة على التخلي عن خطط فرض إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات، مما خلّف فجوة في الميزانية بقيمة 2.7 مليار دولار.

تخطط الحكومة لإعادة فرض بعض الضرائب التي رفضتها المعارضة لسد العجز المتضخم الذي يُقدر حالياً بـ4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 3.3% التي كانت مستهدفة في البداية في يونيو. كما تعتزم الاقتراض الخارجي بقيمة 2.8 مليار دولار، بما في ذلك القروض التجارية، إلى جانب 3.2 مليار دولار أخرى من المستثمرين المحليين خلال السنة المالية الحالية.