أول ديسمبر .. تحالف أوبك + يناقش عبر الإنترنت وضع سوق النفط الخام

MENAFN - Al-Borsa News) تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها الاجتماع لمراقبة الإنتاج في الأول من ديسمبر المقبل؛ لتقييم بيانات العرض والطلب والمخزونات ومن المرجح أن يكون الاجتماع افتراضيا.

وقالت وكالة بلومبيرج إن مراقبي السوق، بما في ذلك شركة سيتي جروب وجيه بي مورجان تشيس وشركاه يشككون في أن تمضي“أوبك +” قدمًا في زيادة الإنتاج العام المقبل.

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وحذر المراقبون من أن الفائض الوشيك في العرض؛ قد يوصل سعر النفط الخام إلى نحو 60 دولارًا للبرميل، وأن الأسعار قد تنخفض أكثر إذا فتحت المجموعة صنابير الإنتاج.

وأوضحت الوكالة، أنه إذا تم تأكيد تحول الإجتماع عبرالإنترنت، فستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تحول فيها المجموعة التي تقودها المملكة العربية السعودية وروسيا اجتماعًا كان مقررًا مبدئيًا في فيينا إلى جلسة افتراضية.

ولقد أرجأت أوبك + بالفعل بدء خطتها لإعادة الإنتاج المقطوع تدريجيًا مرتين ، ومن المفترض أن تقوم الدول الأعضاء بإحياء 2.2 مليون برميل يوميا على أقساط شهرية اعتبارا من يناير، وهو تسلسل مؤجل من أكتوبر بسبب معاناة أسعار النفط.

وتراجعت العقود الآجلة بنسبة 15٪ منذ أوائل يوليو وسط تعثر الطلب الصيني وتضخم العرض الأمريكي. عند حوالي 75 دولارًا للبرميل.

من جانبه، قال بنك“جولدمان ساكس” – في مذكرة – إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وتوقع أن يظل سعر برنت في نطاق 70-85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار أوبك وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار