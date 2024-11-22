الأسهم الأوروبية تنهي تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم حيث قام المستثمرون بمراجعة مؤشرات الاقتصاد الضعيفة من جميع أنحاء المنطقة؛ مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل أولي مرتفعًا بنسبة 1.18%، حيث انتهت جميع القطاعات باستثناء البنوك في المنطقة الإيجابية. وقد قادت أسهم الرعاية الصحية وقطاع التجزئة المكاسب، حيث ارتفعت كل منهما بأكثر من 2%، بينما تراجع مؤشر البنوك الأوروبية بنسبة 2%.

موضوعاتأول ديسمبر .. تحالف“أوبك +” يناقش عبر الإنترنت وضع سوق النفط الخام الألماني يحذر من اضطرابات في الأسواق المالية الصين تسجل نموا مطردا في الاستثمار الخارجي خلال العشرة أشهر الأولى من 2024

وفي المملكة المتحدة، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة في البلاد. وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.7% على أساس شهري في أكتوبر، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين بانخفاض قدره 0.3%.

وقفز مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن بنسبة 1.4% في أفضل جلساته منذ أوائل أغسطس، حيث قام المستثمرون بتقييم ما إذا كانت البيانات – إلى جانب أرقام النشاط التجاري الضعيفة هذا الأسبوع – قد تؤدي إلى خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بشكل أسرع في العام المقبل، رغم الارتفاع الأخير في معدل التضخم.

بينما يتوقع المشاركون في السوق عمومًا أن يحتفظ بنك إنجلترا بمعدلات الفائدة في ديسمبر، إلا أن تخفيضًا بمقدار 75 نقطة أساس في معدل الفائدة الرئيسي من المستوى الحالي البالغ 4.75% تم تسعيره بالكامل قبل نهاية 2025.

وانخفض اليورو مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو شهد تراجعًا حادًا في نوفمبر. وتم تداول اليورو آخر مرة عند 1.0397 دولار، بانخفاض قدره 0.73% خلال الجلسة.

وجاء مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو عند 48.1 في نوفمبر، متراجعًا من 50.0 في أكتوبر وأقل من التوقعات.

وأظهرت بيانات منفصلة نشرت اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني حقق نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في الربع الثالث مقارنة بالثلث الأخير، وهو ما يقل عن القراءة الأولية التي كانت 0.2% خلال تلك الفترة.

كما شهدت أسواق آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا في الغالب /الجمعة/، متتبعة المكاسب في وول ستريت التي سجل فيها مؤشر ستاندارد آند بورز 500 مكاسب لليوم الرابع على التوالي.