الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 3 أحياء بضاحية بيروت الجنوبية

MENAFN - Palestine News ) القدس المحتلة/PNN- أنذر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سكان 3 أحياء بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بإخلائها“فورا”، تمهيدا لاستهدافها.

جاء ذلك في بيان نشره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة“إكس”.

وشمل الإنذار مباني بأحياء“حدث بيروت وحارة حريك والغبيري”.

وقال أدرعي:“عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها، فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وادعى أن سكان تلك الأحياء“متواجدون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله”.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضد تلك المناطق“على المدى الزمني القريب”.