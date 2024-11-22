الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 3 أحياء بضاحية بيروت الجنوبية

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس المحتلة/PNN- أنذر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سكان 3 أحياء بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بإخلائها“فورا”، تمهيدا لاستهدافها.
جاء ذلك في بيان نشره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة“إكس”.
وشمل الإنذار مباني بأحياء“حدث بيروت وحارة حريك والغبيري”.
وقال أدرعي:“عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها، فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.
وادعى أن سكان تلك الأحياء“متواجدون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله”.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضد تلك المناطق“على المدى الزمني القريب”.
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