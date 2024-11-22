شهيدان في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد مواطنان، مساء اليوم الجمعة، في لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مراسل "وفا" إن مواطنا ونجله ارتقيا، وأصيبثمانية آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على منزل في محيط أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات.

وذكرت مصادر طبية أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 38 شـهيدا منذ فجر اليوم، جراء غارات الاحتلال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.