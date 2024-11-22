شهيدان في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- استشهد مواطنان، مساء اليوم الجمعة، في قصف
لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال مراسل "وفا" إن مواطنا ونجله ارتقيا، وأصيبثمانية آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على منزل في محيط أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات.
وذكرت مصادر طبية أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 38 شـهيدا منذ فجر اليوم، جراء غارات الاحتلال.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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