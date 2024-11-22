برج استثماري ضخم يهدد أقدم مسجد في حيفا

MENAFN - Palestine News ) حيفا / PNN - بمئذنته الصامدة منذ قرابة 300 عاما والشاهدة على حقبات مختلفة مرّت على حيفا، وحجارته القديمة ومساحته التي لا تتعدى عشرات الأمتار، يواجه المسجد الصغير (مسجد السوق) الواقع بمنطقة البلدة التحتى في مدينة حيفا، مخططا استثماريا خطيرا وضخما سيؤدي لطمس وخنق المسجد وساحاته.

ويهدد المخطط وهو عبارة عن برج تجاري وسكني مكوّن من 27 طابقا وسيُقام على مسافة أمتار قليلة من المسجد الصغير، من خلال بناء مداخل للسيارات إلى مصفات تحت الأرض عبر ساحات المسجد، وإقامة منشآت ملوّثة وجمع النفايات بمحاذاة المسجد، بالاضافة للخشية من تهديد أعمال البناء تحت وفوق الأرض أساسات ومبنى المسجد على ضوء حساسيته الهندسية والمعمارية وأهميته التاريخية والدينية.

وكانت قد قدمت لجنة أمناء الأوقاف الإسلامية في حيفا خلال الأسبوع الماضي اعتراضها في اللجنة اللوائية، على المخطط الذي يهدد المسجد، وشمل الاعتراض مطلب الضمان الهندسي والإجرائي لحماية المسجد وتخصيص مركز متعدّد المجالات للمجتمع العربي وخدمة للأوقاف، والالتزام بقرار اللجنة اللوائية من شهر آذار/ مارس 2023، التي تبنّت مطالب لجنة أمناء الأوقاف وطاقم المخططين وألزمت الشركة بتغيير المخطط لحماية المسجد وتحويل محيطه إلى منطقة خضراء.

وفي حديث لـ"عرب ٤٨"، قال عضو لجنة أمناء الأوقاف الإسلامية في حيفا والمستشار القانوني للجنة، مصطفى رافع "نعارض أي بناء يمس أو يطمس هوية المسجد أو يطمس وجودنا كعرب ومسلمين في حيفا، ومؤخرا قمنا بترميم المسجد ونعمل على إعادة فتحه للمصلين".

وتابع رافع "تقدمنا خلال الأسبوع الماضي باعتراض للجنة اللوائية للبناء والتنظيم في حيفا وشرحنا موقفنا بكل وضوح، نحن نعارض وجود المخطط من الأساس بسبب ضخامته التي ستؤثر على المسجد من عدة نواحي، وإن تمت الموافقة، على الأقل يجب إبعاد المخطط 10 - 20 مترا عن المسجد وتقليل طوابقه، كي لا يتم طمس هوية المسجد".

وأكمل رافع "نحن نتحدث عن مسجد عمره 300 عام، والمستثمر الذي اشترى الأرض المجاورة هو حديث الولادة ويجب أن يحترم وجود المسجد"؛ واختتم رافع حديثه "نمر بمرحلة صعبة وفترة حساسة جدا، وشهدنا منذ عدة أيام هدم المسجد في قرية أم الحيران بالنقب، وهذا لإقامة مستوطنة لليهود فقط!، نحن نحارب على بقاء هذا المسجد في قلب حيفا النابض (البلدة التحتى) ولن نقبل بطمس المسجد خصوصا بهذه المرحلة الحساسة والتي هي من أصعب المراحل علينا كفلسطينيين وعرب".

وبدوره قال المستشار التخطيطي للجنة الأوقاف د. عروة سويطات لـ"عرب ٤٨" إن "هذا الاعتراض الجديد الذي نسعى من خلاله لضمان الحماية وتخصيص مرافق لخدمة الاوقاف، هو امتداد لنضالنا التاريخي والمستمر من أجل حماية المسجد الصغير، الذي واجه خطر الهدم 3 مرات، وقد هدم جزء منه عام 1948، وفي سنوات السبعين حاولت الدولة هدمه بالكامل ولكن فشلت بعد تصدي أهالي المدينة، وقبل عامين حاولت شركة عقارية هذه المرة بعد شراءها حقوق الأرض المصادرة هدم المسجد بمخطط جديد ولكننا تمكنا من التصدي له وحماية المسجد".

واختتم سويطات حديثه "حماية المقدسات والإرث في حيفا تحتاج إلى تضافر كافة الجهود بمختلف الساحات حتى ننجح معا في حماية إرثنا ومدينتنا، هذا سبب نجاحنا في الماضي وبوصلتنا الآن وفي المستقبل".

وبدوره قال رئيس كتلة تجمّع حيفا، شربل دكور لـ"عرب ٤٨" إننا " نرفض أي مخطط يشكل تهديدا على المسجد الذي يعتبر أحد أهم مساجد حيفا التاريخية والشاهد على تاريخ وهوية المدينة ونكبتها، نحن ندعم جهود لجنة الأوقاف ونعمل بالتعاون معها لحماية المقدسات".

وأكمل دكور "نعي أنه لا يمكن إبطال المخطط من الناحية القانونية، ولكننا نستطيع ضمان حماية المسجد من خلال عملنا السياسي في معارضة المخطط في البلدية والنضال الجماهيري بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين عن الأوقاف الإسلامية في حيفا الذين يقودون حماية المقدسات العربية الإسلامية في المدينة، إذ تمكنت لجنة الأوقاف في التصدي للمخطط قبل عامين في البلدية السابقة على يد جهود رئيس لجنة الأمناء راجي حسين والمختصين د. عروة سويطات ود. عبد بدران الذين استطاعوا من خلال اعتراضهم في اللجنة اللوائية والبلدية حماية المسجد من تهديد المسّ والهدم كما كان في المسودة الاولى للمخطط".

وأردف دكور "أما اليوم فالمطلب المركزي هو ضمان حماية المسجد وساحاته ومحيطه ومكانته وسنضمن ذلك في لجنة التخطيط في البلدية، وأيضا نتابع وندعم مطلب لجنة الوقف تخصيص مرافق جماهيرية لخدمة المجتمع العربي والأوقاف. وطبعا من مسؤوليتنا النضال الجماهيري في حال تجاهلت الشركة مطالب لجنة الأوقاف وما التزمت في تعليمات الحفاظ على المسجد ومحيطه وخدمته".

ومن جهته قال عضو بلدية حيفا عن كتلة الجبهة، فاخر بيادسة لـ"عرب ٤٨" إن "هذا المخطط الضخم المكوّن من 27 طابقا سيؤثر سلبا على المسجد الصغير، وسيحوّله إلى فناء خلفي له، وسيحجب الهواء والشمس عن المسجد بالإضافة لفقدان إمكانية تطوير وتوسيع ساحات المسجد ومحاصرته، واذا ما تمت الموافقة على هذا البناء، فيجب أن يكون بشكل واضح وحذر وكثير من الحساسية، لأنه ممكن أن يؤدي للمس بالمسجد ويهدد وجوده".

وأردف بيادسة "هناك محاولات لطمس الموروث المعماري والالتفاف حول قرارات سابقة تقضي بالابتعاد عن المسجد وتخصيص مرافق جماهيرية لصالح الأوقاف وخدماتها للمجتمع وتحويل منطقة المسجد إلى منطقة خضراء محمية، وأصف هذه المحاولات بأنها محاولات استيطان بكل معنى الكلمة، واستيطان المستثمرين هو من ألعن محاولات الاستيطان، ويجب على كل صاحب بناء بجانب الأوقاف الإسلامية أو المسيحية أن يحترم الأوقاف".

المصدر \ عرب 48