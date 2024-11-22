لوموند: مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو نقطة تحوّل تاريخية للعدالة واختبار لـ”الجنائية الدولية”

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN -تحت عنوان“مذكرة الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو.. نقطة تحوّل بالنسبة للعدالة الدولية”، اعتبرت صحيفة“لوموند” الفرنسية أن قرار قضاة“المحكمة الجنائية الدولية” يغيّر المعطى، بالنسبة لعدالة كانت تركّز، منذ نورمبرغ، على المهزومين، أو المنبوذين، أو أعداء الغرب.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها“المحكمة الجنائية الدولية”، يوم الأربعاء، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ووزير جيشه

السابق يوآف غالانت، تُشكّل نقطة تحول تاريخية.. فللمرة الأولى، منذ إنشاء المحكمة في عام 1998، يتم توجيه الاتهام إلى مسؤولين سياسيين ضد رغبات حلفائهم الغربيين.

اعتبرت“لوموند” أنه من خلال إصدار مذكرات الاعتقال هذه، عزّزَ قضاة المحكمة مصداقيتها من خلال دحض الاتهامات بوجود عدالة تكيل بمكيالين

كما اعتبرت“لوموند” أنه من خلال إصدار مذكرات الاعتقال هذه، عزز قضاة“المحكمة الجنائية الدولية” مصداقيتها من خلال دحض الاتهامات بوجود عدالة ذي حدّين، أو تكيل بمكيالين، بحكم الأمر الواقع. وحتى لو لم يوقف قرارهم الحروب المستمرة، فإن القضاة والمدعين العامين ملتزمون بولاية المحكمة التي تم إنشاؤها لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم،“التي تتحدى الخيال، وتسيء بشدة إلى الضمير الإنساني”، من العقاب.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن“الجنائية الدولية” ظلّت لفترة طويلة تحاكم فقط المسؤولين الأفارقة، لتجد نفسها في قفص الاتهام بدعوى تفضيل السياسات الغربية المتمثلة في“تغيير الأنظمة” في القارة.

ومع توجيه الاتهام إلى فلاديمير بوتين، في مارس/آذار عام

2023، تجرأت“المحكمة الجنائية الدولية” أخيراً على محاكمة رئيس دولة عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي أثار ارتياحاً كبيراً لدى الغربيين، بقيادة الولايات المتحدة.

ومضت“لوموند” قائلةً إنه لم يحدث من قبل أن استفادت“المحكمة الجنائية الدولية” من مثل هذا الدعم السياسي والمالي والقضائي. ولكن اتهام فلاديمير بوتين عزّز أيضاً الشعور بالكيل بمكيالين. وحتى صدور مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، كما أشار ريد برودي، المحامي الأمريكي الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان، تم استخدام العدالة الدولية“بشكل شبه حصري للتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الأعداء المهزومون، كما هو الحال في محاكم نورمبرغ وطوكيو، المنبوذون العاجزون، وخاصة الأفارقة، أو خصوم الغرب، مثل فلاديمير بوتين، أو سلوبودان ميلوسيفيتش”.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن“الجنائية الدولية” نادراً ما وقفت ضد المصالح الغربية.. فقد تم، تعليق التحقيقات في الجرائم المزعومة التي ارتكبها الجيش الأمريكي في أفغانستان، وسجون وكالة المخابرات المركزية السرية في أوروبا، وكذلك تلك التي تستهدف

القوات البريطانية في العراق بسبب أعمال تعذيب مزعومة. هذه المرة وصلت تحقيقات المدعي العام في حرب غزة إلى مرحلة مذكرات الاعتقال.

سيتعين على بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت الآن أن يفكّرا قبل كل رحلة. هذا هو نصيب جميع“الهاربين” المطلوبين من قبل“المحكمة الجنائية الدولية”. لكن هذه“الكوريغرافيا” مفروضة الآن أيضًا على العديد من القضاة والمدعي العام، الذين أصدر القضاء الروسي أوامر اعتقال بحقهم، بعد وقت قصير من توجيه الاتهام إلى فلاديمير بوتين.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، فإن العقوبات التي وعد بها العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، يمكن أن تعرقل عمل“المحكمة الجنائية الدولية”.

ولم يخفِ الرئيس المنتخب دونالد ترامب معارضته لمذكرات“المحكمة الجنائية الدولية” بحق المسؤولين الإسرائيليين، توضح“لوموند”، متساءلة: كيف سيكون رد فعل الرئيس الأمريكي المنتخب على مذكرة الاعتقال الصادرة ضد بوتين؟ والتي رحّب بها سلفه وخلفه جو بايدن، بنفس القدر الذي عارض فيه مذكرات الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغالانت، مقدماً بذلك مثالاً على“المعايير المزدوجة” التي يستنكرها“الجنوب العالمي”.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية؛ إلى أي مدى ستذهب إسرائيل وحلفاؤها ضد“المحكمة الجنائية الدولية”؟ موضحة أن الهيكل القضائي، الذي أنشئ في عام 2002، ما يزال هشاً: فالمحكمة تجري محاكمات لا نهاية لها، وهي غارقة في إجراءات بيروقراطية للغاية، ونظامها القضائي بطيء.

“المحكمة الجنائية الدولية” ستحتاج إلى دعم سياسي وتعاون قضائي جيد لحماية الشهود ومواصلة جمع الأدلة

أما بالنسبة لقادة“حماس” الفلسطينيين الذين استهدفهم المدعي العام أيضًا (إسماعيل هنية ويحيى السنوار) فقد استشهدوا

على يد القوات الإسرائيلية خلال الصيف. وأخيراً، إذا كان محمد الضيف، الذي يفترض أنه استشهد في يوليو/تموز، موضع مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فذلك لأن القضاة لم يحصلوا على دليل على وفاته.

واعتبرت“لوموند” أن هذه الخطوة الجديدة لا تزيل التهديدات التي تلقي بثقلها على“المحكمة الجنائية الدولية” وعلى القضايا المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفة القول إن“المحكمة الجنائية الدولية” ستحتاج إلى دعم سياسي وتعاون قضائي جيد لحماية الشهود ومواصلة جمع الأدلة.

ومع ذلك- تتابع الصحيفة- تعارض عدة دول من بين الدول الأعضاء الملاحقات القضائية ضد إسرائيل. ففي الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول، سيجتمع أعضاء“المحكمة الجنائية الدولية”، البالغ عددهم 124 عضواً، في اجتماع سنوي يتم خلاله اعتماد ميزانيتها. وسيكون لهذا الاجتماع قيمة اختبارية، وفق“لوموند”.