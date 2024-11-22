الاحتلال يقتحم سلواد شرق رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد، وانتشرت بين أزقتها وشوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

من جانب آخر، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا على مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم وأعاقت حركة تنقلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله، فجر اليوم، وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.