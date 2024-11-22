مستعمرون يكسرون أشجار حمضيات في ديراستيا

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN -A أقدم مستعمرون، اليوم الجمعة، على تكسير أشجار حمضيات وإتلاف ثمارها، في منطقة وادي قانا غرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، بأن مجموعة من المستعمرين اعتدوا على "بيارة" المزارع عبد الرزاق منصور في منطقة البصة بوادي قانا، وكسروا أشجار ليمون وبرتقال، وأتلفوا ثمارها.

وأضاف ذياب أن مزارعي وادي قانا يتعرضون لاعتداءات مستمرة من قبل المستعمرين، بحماية جيش الاحتلال، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم، لصالح التوسع الاستعماري.

وأمس، سرق مستعمرون ثمار زيتون وآلة قطف كهربائية من منطقة "بنات البر" في أراضي بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، كما قطعوا وكسروا 60 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن مجاهد راضي عطياني وحطموا زجاج مركبته، في قرية ياسوف شرق المحافظة.

يذكر أن اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال على المزارعين وأراضيهم، تصاعدت في الآونة الأخيرة، خاصة في المناطق المحاذية للمستعمرات، وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستعمرين ارتكبوا منذ بداية عام 2024، أكثر من 1732 اعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.