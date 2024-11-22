إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس
التاريخ
11/22/2024 9:09:43 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
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