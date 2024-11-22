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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس

11/22/2024 9:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

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