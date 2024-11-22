قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية أحياء في مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات في المحافظة، مساء يوم الأربعاء الماضي، بعد عدوان تواصل على مدار 48 ساعة، أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 19 آخرين، ودمار واسع في البنية التحتية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها واجتياحاتها للمدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 795 مواطنا، وإصابة نحو 6450، واعتقال أكثر من 11 ألف، وفقا لمعطيات رسمية.