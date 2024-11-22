Friday, 22 November 2024 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان ويجدد قصفه على الضاحية الجنوبية لبيروت

11/22/2024 9:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - تواصل، اليوم الجمعة، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وتجدد قصف الاحتلال منذ فجر اليوم على مناطق الشياح، الطيونة، الكفاءات، حارة حريك، الحدت والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة صور وبلدات الغازية، البرج الشمالي، المعشوق، معركة، شوكين، عين قانا، ميفدون، الناقورة، طير حرفا، المالكية، بيوت السياد، يحمر الشقيف، دير قانون راس العين، القطراني، الخيام، علما الشعب، عين علما، حامول، ارنون، شيحين والجبين في جنوب لبنان.

MENAFN22112024000205011050ID1108914916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث