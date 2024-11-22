الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان ويجدد قصفه على الضاحية الجنوبية لبيروت

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - تواصل، اليوم الجمعة، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وتجدد الاحتلال منذ فجر اليوم على مناطق الشياح، الطيونة، الكفاءات، حارة حريك، الحدت والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة صور وبلدات الغازية، البرج الشمالي، المعشوق، معركة، شوكين، عين قانا، ميفدون، الناقورة، طير حرفا، المالكية، بيوت السياد، يحمر الشقيف، دير قانون راس العين، القطراني، الخيام، علما الشعب، عين علما، حامول، ارنون، شيحين والجبين في جنوب لبنان.