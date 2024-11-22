السيناتور الأميركيّ ساندرز يدعم قرار الجنائيّة الدوليّة بحقّ نتنياهو

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - أعرب السيناتور الأميركيّ المستقلّ بيرني ساندرز عن تأييده لمذكّرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائيّة الدوليّة بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصّة "إكس"، أشار فيه إلى أنّ اتّهامات الجنائيّة الدوليّة تستند على أسس متينة.
وتطرّق ساندرز إلى الهجمات الإسرائيليّة على الشعب الفلسطينيّ، وأضاف: "إذا لم يمتثل العالم للقانون الدوليّ، فسننحدر إلى مزيد من الهمجيّة".
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرتي اعتقال دوليّتين بحقّ نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلّق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزّة.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصّة إكس، إنّ "الغرفة التمهيديّة الأولى (بها) رفضت الطعون الّتي تقدّمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائيّ، وأصدرت مذكّرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت".
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة كريم خان، إصدار مذكّرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت لمسؤوليّتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة" ارتكبها الجيش الإسرائيليّ بغزّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023.
كما طلب خان مرّة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكّرات اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت.
وبدعم أميركيّ ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعيّة بغزّة خلّفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة بالعالم.
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