السيناتور الأميركيّ ساندرز يدعم قرار الجنائيّة الدوليّة بحقّ نتنياهو

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - أعرب السيناتور الأميركيّ المستقلّ بيرني ساندرز عن تأييده لمذكّرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائيّة الدوليّة بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصّة "إكس"، أشار فيه إلى أنّ اتّهامات الجنائيّة الدوليّة تستند على أسس متينة.

وتطرّق ساندرز إلى الهجمات الإسرائيليّة على الشعب الفلسطينيّ، وأضاف: "إذا لم يمتثل العالم للقانون الدوليّ، فسننحدر إلى مزيد من الهمجيّة".

والخميس، أصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرتي اعتقال دوليّتين بحقّ نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلّق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزّة.

وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصّة إكس، إنّ "الغرفة التمهيديّة الأولى (بها) رفضت الطعون الّتي تقدّمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائيّ، وأصدرت مذكّرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت".

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة كريم خان، إصدار مذكّرتي اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت لمسؤوليّتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة" ارتكبها الجيش الإسرائيليّ بغزّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023.

كما طلب خان مرّة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكّرات اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت.

وبدعم أميركيّ ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعيّة بغزّة خلّفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيّين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانيّة بالعالم.