حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 22 - 11 (كونا) -- الثاني والعشرون من نوفمبر
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1980 - إشهار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية كإحدى جمعيات النفع العام وتهدف إلى تقدم المعارف الخاصة بتطوير الطفولة المبكرة والتربية في العالم العربي.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يجتمع مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في مدينة جدة السعودية.
1999 - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح المنطقة التجارية الحرة في الكويت بهدف مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وضمت المنطقة الحرة مكاتب وساحات تخزينية إضافة إلى معرض دائم لعرض منتجات الشركات المستثمرة في المنطقة.
1999 - فريق آثار كويتي - بريطاني يعلن العثور على قبور أثرية يعود بعضها إلى العصر البرونزي في منطقة الصبية شمال مدينة الكويت ويعد هذا الاكتشاف الأول لهذا النوع من المقابر في الكويت.
2005 - رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يرعى الاحتفال باليوبيل الذهبي لثانوية الشويخ (حاليا في جامعةالكويت بمنطقة الشويخ) ويعود تاريخ افتتاح الثانوية إلى أكتوبر عام 1954 حيث احتضنت أبناء الكويت و38 دولة عربية وأجنبية تلقوا دراستهم فيها.
2011 - وحدة قسطرة القلب في مستشفى الأمراض الصدرية تنجح بإجراء أول أربع عمليات في الشرق الأوسط لترميم الصمام الميترالي لعلاج حالات الارتجاع الشديد للصمام بدون جراحة.
2016 - توقيع المخطط الهيكلي الرابع للكويت برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. ويهدف المخطط إلى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا ودوليا وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية للبلاد.
2016 - الكويت توقع مع ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية اتفاقية بشأن مشروع مستشفى الدكتور إيرس مينيزيس المركزي هناك بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي.
2016 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع غامبيا اتفاقية قرض بقيمة خمسة ملايين دينار لتمويل مشروع دعم مدارس التعليم الأساسي والثانوي.
2017 - وزارة الكهرباء والماء تبدأ تطبيق تعرفة الاستهلاك الجديدة على القطاع الحكومي، حيث سيتم احتساب الكيلوواط في القطاع الحكومي وفق التعرفة الجديدة بـ 25 فلسا في حين يكلف الـ 1000 غالون للمياه أربعة دنانير.
2017 - الجمعية العمومية الـ45 لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) تزكي بالإجماع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج رئيسا للاتحاد للعامين المقبلين للمرة الثانية على التوالي.
2021 - الكويتي محمد مراد ينال المركز الأول في مسابقة التصوير العالمية (نيتشر إن فوكس- 2021) في فئة وجوه الحيوانات في الهند عن صورته (ثعلب العرب).
2022 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن إنجاز مشروع جديد في مجال إنتاج الوقود المتجدد من الإطارات المطاطية سيمثل نقلة نوعية في مجال إدارة النفايات والحد من التلوث في البلاد. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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