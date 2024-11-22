حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 11 (كونا) -- الثاني والعشرون من نوفمبر

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1980 - إشهار الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية كإحدى جمعيات النفع العام وتهدف إلى تقدم المعارف الخاصة بتطوير الطفولة المبكرة والتربية في العالم العربي.

1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يجتمع مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في مدينة جدة السعودية.

1999 - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح المنطقة التجارية الحرة في الكويت بهدف مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وضمت المنطقة الحرة مكاتب وساحات تخزينية إضافة إلى معرض دائم لعرض منتجات الشركات المستثمرة في المنطقة.

1999 - فريق آثار كويتي - بريطاني يعلن العثور على قبور أثرية يعود بعضها إلى العصر البرونزي في منطقة الصبية شمال مدينة الكويت ويعد هذا الاكتشاف الأول لهذا النوع من المقابر في الكويت.

2005 - رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يرعى الاحتفال باليوبيل الذهبي لثانوية الشويخ (حاليا في جامعةالكويت بمنطقة الشويخ) ويعود تاريخ افتتاح الثانوية إلى أكتوبر عام 1954 حيث احتضنت أبناء الكويت و38 دولة عربية وأجنبية تلقوا دراستهم فيها.

2011 - وحدة قسطرة القلب في مستشفى الأمراض الصدرية تنجح بإجراء أول أربع عمليات في الشرق الأوسط لترميم الصمام الميترالي لعلاج حالات الارتجاع الشديد للصمام بدون جراحة.

2016 - توقيع المخطط الهيكلي الرابع للكويت برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. ويهدف المخطط إلى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا ودوليا وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية للبلاد.

2016 - الكويت توقع مع ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية اتفاقية بشأن مشروع مستشفى الدكتور إيرس مينيزيس المركزي هناك بقيمة خمسة ملايين دينار كويتي.

2016 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع غامبيا اتفاقية قرض بقيمة خمسة ملايين دينار لتمويل مشروع دعم مدارس التعليم الأساسي والثانوي.

2017 - وزارة الكهرباء والماء تبدأ تطبيق تعرفة الاستهلاك الجديدة على القطاع الحكومي، حيث سيتم احتساب الكيلوواط في القطاع الحكومي وفق التعرفة الجديدة بـ 25 فلسا في حين يكلف الـ 1000 غالون للمياه أربعة دنانير.

2017 - الجمعية العمومية الـ45 لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) تزكي بالإجماع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج رئيسا للاتحاد للعامين المقبلين للمرة الثانية على التوالي.

2021 - الكويتي محمد مراد ينال المركز الأول في مسابقة التصوير العالمية (نيتشر إن فوكس- 2021) في فئة وجوه الحيوانات في الهند عن صورته (ثعلب العرب).

2022 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن إنجاز مشروع جديد في مجال إنتاج الوقود المتجدد من الإطارات المطاطية سيمثل نقلة نوعية في مجال إدارة النفايات والحد من التلوث في البلاد. (النهاية) م ب ر / ن س ن