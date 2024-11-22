ترامب يعين وزيرا للعدل بعد انسحاب مرشحه السابق للمنصب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 22 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
تعيين المدعي العام السابق لولاية (فلوريدا) بام بوندي وزيرا للعدل في إدارته التي ستتسلم الحكم في 20 يناير المقبل.
وقال ترامب في بيان مساء أمس الخميس إن وزارة العدل "استخدمت فترة طويلة سلاحا ضدي وضد الجمهوريين الآخرين" مضيفا أن تعيين بوندي "سيعيد تركيز الوزارة على هدفها المقصود وهو مكافحة الجريمة وجعل أمريكا آمنة مجددا".
وأشاد ترامب بعمل بوندي في مكافحة "تهريب المخدرات المميتة" مشيرا إلى أنها "عملت على الحد من مأساة الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من الفنتانيل والتي دمرت العديد من العائلات في جميع أنحاء بلدنا".
وأوضح ترامب أنه عرف بوندي "منذ سنوات عديدة" واصفا إياها بأنها "ذكية وقوية ومكافحة من أجل أمريكا أولا وستقوم بعمل رائع كمدع عام (وزير للعدل)".
وكان مرشح دونالد ترامب لمنصب وزير العدل مات غيتز أعلن أمس الخميس انسحابه قبل نظر مجلس الشيوخ في ترشيحه المثير للجدل.
وقال النائب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا في منشور على منصة (إكس) إنه في حين عقد "اجتماعات ممتازة" مع أعضاء مجلس الشيوخ "من الواضح أن تأكيد تعييني أصبح بشكل غير عادل بمثابة تشتيت للعمل الحاسم في فترة الانتقال لإدارة ترامب".
ومن جانبه أعرب ترامب عن "التقدير الشديد" لجهود وأداء غيتز خلال النقاشات التي حاول فيها إقناع أعضاء مجلس الجمهوريين بتأكيد ترشيحه.
يذكر أن سبب الجدل حول ترشيح غيتز هو كون الشبهات تحوم حوله بارتكاب تجاوزات أخلاقية. (النهاية)
ع س ج / ط م ا
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