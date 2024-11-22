Friday, 22 November 2024 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب يعين وزيرا للعدل بعد انسحاب مرشحه السابق للمنصب

11/22/2024 4:36:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين المدعي العام السابق لولاية (فلوريدا) بام بوندي وزيرا للعدل في إدارته التي ستتسلم الحكم في 20 يناير المقبل.
وقال ترامب في بيان مساء أمس الخميس إن وزارة العدل "استخدمت فترة طويلة سلاحا ضدي وضد الجمهوريين الآخرين" مضيفا أن تعيين بوندي "سيعيد تركيز الوزارة على هدفها المقصود وهو مكافحة الجريمة وجعل أمريكا آمنة مجددا".
وأشاد ترامب بعمل بوندي في مكافحة "تهريب المخدرات المميتة" مشيرا إلى أنها "عملت على الحد من مأساة الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من الفنتانيل والتي دمرت العديد من العائلات في جميع أنحاء بلدنا".
وأوضح ترامب أنه عرف بوندي "منذ سنوات عديدة" واصفا إياها بأنها "ذكية وقوية ومكافحة من أجل أمريكا أولا وستقوم بعمل رائع كمدع عام (وزير للعدل)".
وكان مرشح دونالد ترامب لمنصب وزير العدل مات غيتز أعلن أمس الخميس انسحابه قبل نظر مجلس الشيوخ في ترشيحه المثير للجدل.
وقال النائب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا في منشور على منصة (إكس) إنه في حين عقد "اجتماعات ممتازة" مع أعضاء مجلس الشيوخ "من الواضح أن تأكيد تعييني أصبح بشكل غير عادل بمثابة تشتيت للعمل الحاسم في فترة الانتقال لإدارة ترامب".
ومن جانبه أعرب ترامب عن "التقدير الشديد" لجهود وأداء غيتز خلال النقاشات التي حاول فيها إقناع أعضاء مجلس الجمهوريين بتأكيد ترشيحه.
يذكر أن سبب الجدل حول ترشيح غيتز هو كون الشبهات تحوم حوله بارتكاب تجاوزات أخلاقية. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



MENAFN22112024000071011013ID1108914093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث