إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في أنشطتها النووية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 22 - 11 (كونا) -- أعلنت إيران اليوم الجمعة تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة في أنشطتها النووية في خطوة وصفتها بأنها تأتي ردا على قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقد رسميا طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنه "تم اتخاذ إجراءات فعالة بما في ذلك إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبمختلف أنواعها".
وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات تأتي لحماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة" مؤكدا استمرار طهران في التعاون التقني مع الوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد مساء أمس الخميس مشروع قرار قدمته كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يطالب إيران بالإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية كما يعرب عن القلق من "عدم شفافية" برنامج طهران النووي. (النهاية)
م و / ط م ا
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