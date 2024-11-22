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إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في أنشطتها النووية

11/22/2024 4:36:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 22 - 11 (كونا) -- أعلنت إيران اليوم الجمعة تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة في أنشطتها النووية في خطوة وصفتها بأنها تأتي ردا على قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقد رسميا طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنه "تم اتخاذ إجراءات فعالة بما في ذلك إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبمختلف أنواعها".
وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات تأتي لحماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة" مؤكدا استمرار طهران في التعاون التقني مع الوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد مساء أمس الخميس مشروع قرار قدمته كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يطالب إيران بالإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية كما يعرب عن القلق من "عدم شفافية" برنامج طهران النووي. (النهاية)

م و / ط م ا



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