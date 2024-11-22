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العراق يطلب عقد دورة غير عادية لمواجهة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي ضده

11/22/2024 4:36:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 11 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة أن العراق طلب رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لمناقشة تهديدات الاحتلال الاسرائيلي ضده.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكى في بيان ان طلب بغداد جاء لمناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع ممارساته العدوانية الحالية في المنطقة لتشمل العراق.
وأضاف زكي أن الجامعة العربية تلقت المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الاعضاء للتشاور حول تحديد الموعد المقترح.
وأوضح أن عدة دول ايدت الطلب العراقي وبناء عليه سيتم تحديد الموعد في ضوء المشاورات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية اليمن للاتفاق على الموعد. (النهاية)

م ف م / م ع ح ع



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