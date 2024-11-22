العراق يطلب عقد دورة غير عادية لمواجهة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي ضده

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 22 - 11 (كونا) -- أعلنت جامعة
الدول العربية اليوم الجمعة أن العراق طلب رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لمناقشة تهديدات الاحتلال الاسرائيلي ضده.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكى في بيان ان طلب بغداد جاء لمناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع ممارساته العدوانية الحالية في المنطقة لتشمل العراق.
وأضاف زكي أن الجامعة العربية تلقت المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الاعضاء للتشاور حول تحديد الموعد المقترح.
وأوضح أن عدة دول ايدت الطلب العراقي وبناء عليه سيتم تحديد الموعد في ضوء المشاورات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية اليمن للاتفاق على الموعد. (النهاية)
م ف م / م ع ح ع
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