Moody's تستحوذ على شركة Numerated Growth Technologies، لتوسيع حلول تكنولوجيا الإقراض

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Moody's Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MCO) اليوم أنها استحوذت على Numerated Growth Technologies (Numerated)، إحدى منصَّات إنشاء القروض للمؤسسات المالية. وبإبرام هذه الصفقة، يتم توسيع قدرات مجموعة الإقراص من Moody's عبر دورة حياة الائتمان، مما يوفر لعملاء البنوك حلاً قويًا متكاملاً لإنشاء القروض ومراقبتها.

تستند أحكام الاستحواذ على شراكة تم الإعلان عنها في يناير 2024 والتي دمجت تقنيات مكتب الاستقبال واتخاذ القرار وعمليات منح القروض لشركة Numerated مع خبرة Moody's في تقييم الائتمان والاكتتاب والمراقبة. سيتم دمج Numerated في مجموعة الإقراص من Moody's، مما يُسهِّم في إنشاء سير عمل كامل لإصدار القروض.

وصرَّح Rob Fauber، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Moody's قائلاً: "إزاء تجربة عملائنا من البنوك لبرامج التحوُّل الرقمي بهدف تحسين تجربة المستخدم، وأتمتة العمليات، وتزويد وظائف مكتب الاستقبال بمزيد من البيانات، فإنهم يبحثون عن حل إقراض شامل وموثوق به". "وبالتعاون مع Numerated وجلب تكنولوجيتها وخبرتها إلى الشركة، سنعمل على تسريع قدرات مجموعة الإقراض لدينا لتزويد العملاء عبر فئات الأصول بمزيد من بيانات المخاطر والحلول التحليلية الرائدة في الصناعة".

تستخدم Numerated البيانات والذكاء الاصطناعي لتبسيط مستويات الإقراض المصرفي وتعزيزها - تحسين إجراءات تقديم الطلبات واتخاذ القرار والإغلاق من خلال تعزيز سلامة البيانات. تستخدم المؤسسات المالية التي يبلغ مجموع أصولها 3 تريليون دولار منصَّة Numerated، ومنذ إنشائها، استخدمت أكثر من 500,000 شركة و30,000 مؤسسة مالية منصَّتها لمعالجة مجموعة من القروض بقيمة تتجاوز 65 مليار دولار.

وجب التنويه أنه لن يتم الكشف عن شروط الصفقة، ولا يتوقَّع أن يكون لها تأثير مادي على النتائج المالية لشركة Moody's لعام 2024.

نبذة عن Moody's Corporation

في عالم تتشكل فيه المخاطر المترابطة بشكلٍ متزايد، تساعد بيانات Moody's والرؤى الخاصة بها وتقنياتها (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MCO) العملاء على تطوير رؤية شاملة لعالمهم وإتاحة الفرص. ونظرًا لما تتمتع به من سجل حافل من الخبرة في الأسواق العالمية وقوة عاملة متنوعة تضم تقريبًا 15000 موظف في أكثر من 40 دولة، توفر Moody's للعملاء المنظور الشامل اللازم للعمل بثقة وتحقيق الازدهار. تعرَّف على المزيد من المعلومات حول moodys.

بيان "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995

بعض البيانات الواردة في هذه الوثيقة هي بيانات تطلعية وتستند إلى توقعات وخطط وآفاق مستقبلية لأعمال Moody's وعملياتها التي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك. تتضمَّن هذه البيانات تقديرات وتوقعات وأهدافًا وتنبؤات وافتراضات وشكوكًا قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو المخرجات الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المُعبر عنها أو المُتنبأ بها أو المنتظرة أو الضمنية في البيانات التطلعية. يتم تحذير المساهمين والمستثمرين من عدم الاعتماد بشكل لا مبرر له على هذه البيانات التطلعية. تتضمَّن هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتأثير الاستحواذ على شركة Numerated Growth Technologies على أعمال شركة Moody's. يتم تقديم البيانات التطلعية والمعلومات الأخرى الواردة في هذه الوثيقة اعتبارًا من تاريخ هذه الوثيقة، ولا تتعهد Moody's بأي التزام (ولا تنوي) بتكملة أو تحديث أو مراجعة هذه البيانات علنًا على أساس مستقبلي، سواء كنتيجة للتطورات اللاحقة أو التوقعات المتغيرة أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها. فيما يتعلق بأحكام "الملاذ الآمن" من قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، تحدد Moody's بعض العوامل التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية، ربما ماديًا، عن تلك التي تشير إليها هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: تأثير الظروف الاقتصادية العامة (بما في ذلك مستويات الدين الحكومي والعجز الكبيرة والتضخم وإجراءات السياسة النقدية ذات الصلة التي تتخذها الحكومات استجابة للتضخم) على أسواق الائتمان العالمية وعلى النشاط الاقتصادي، بما في ذلك حجم عمليات الاندماج والاستحواذ وتأثيراتها على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة لمبادرات الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية والسياسة النقدية للاستجابة للمناخ الاقتصادي الحالي، بما في ذلك عدم استقرار المؤسسات المالية، والمخاوف بشأن جودة الائتمان، وغيرها من الآثار المحتملة للتقلبات في الأسواق المالية والائتمانية؛ والتأثيرات العالمية للصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والصراع العسكري في الشرق الأوسط على التقلبات في الأسواق المالية العالمية، وعلى الظروف الاقتصادية العامة والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، وعلى العلاقات العالمية وعلى عمليات الشركة وموظفيها؛ والمسائل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حجم الديون والأوراق المالية الأخرى الصادرة في أسواق رأس المال المحلية و/أو العالمية، بما في ذلك التنظيم، وزيادة استخدام التقنيات التي لديها القدرة على تكثيف المنافسة وتسريع التعطيل وعدم الوساطة في صناعة الخدمات المالية، وكذلك عدد إصدارات الأوراق المالية بدون تصنيفات أو الأوراق المالية التي تم تصنيفها أو تقييمها من قِبل أطراف غير تقليدية؛ ومستوى نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة وخارجها؛ والفعالية غير المؤكدة والعواقب الجانبية المحتملة للإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية والتي تؤثر على أسواق الائتمان والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاتفاقيات الضريبية والحواجز التجارية؛ وتأثير سحب MIS لتصنيفاتها الائتمانية على البلدان أو الكيانات داخل البلدان وتوقف شركة Moody's عن إجراء عمليات تجارية في البلدان التي يستدعي فيها عدم الاستقرار السياسي مثل هذه الإجراءات؛ والمخاوف في السوق التي تؤثر على مصداقيتنا أو التي تؤثر بطريقة أخرى على تصورات السوق لنزاهة أو فائدة تصنيفات وكالات الائتمان المستقلة؛ وإدخال أو تطوير التقنيات والمنتجات المنافسة و/أو الناشئة؛ وضغط الأسعار من المنافسين و/أو العملاء؛ ومستوى نجاح تطوير المنتجات الجديدة والتوسع العالمي؛ وتأثير التنظيم حسب المنظمة الوطنية للتصنيف الإحصائي المعترف بها، وإمكانية وجود تشريعات ولوائح جديدة على مستوى الولايات المتحدة والولايات والمحلية؛ وإمكانية زيادة المنافسة والتنظيم في الولايات القضائية التي نعمل فيها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي؛ والتعرض للتقاضي المتعلق بآراء التصنيف لدينا، بالإضافة إلى أي دعاوى قضائية أخرى وإجراءات حكومية وتنظيمية وتحقيقات واستفسارات قد تخضع لها Moody's من وقت لآخر؛ والأحكام الواردة في تشريعات الولايات المتحدة التي تعدل معايير المرافعات ولوائح الاتحاد الأوروبي التي تعدل معايير المسؤولية المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني بطريقة تتعارض مع وكالات التصنيف الائتماني؛ وأحكام لوائح الاتحاد الأوروبي التي تفرض متطلبات إجرائية وموضوعية إضافية بشأن تسعير الخدمات وتوسيع نطاق الاختصاص الإشرافي ليشمل التصنيفات من خارج الاتحاد الأوروبي المستخدمة للأغراض التنظيمية؛ وعدم اليقين بشأن العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين؛ والخسارة المحتملة للموظفين الرئيسيين وتأثير بيئة العمل العالمية؛ وحالات الفشل أو الخلل في عملياتنا وبنيتنا التحتية؛ وأي نقاط ضعف للتهديدات السيبرانية أو غيرها من المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني؛ وتوقيت وفعالية برامج إعادة الهيكلة لدينا، وتقلبات العملة وصرف العملات الأجنبية؛ ونتيجة أي مراجعة تجريها السلطات الضريبية لمبادرات التخطيط الضريبي العالمية الخاصة بشركة Moody's؛ والتعرض لعقوبات جنائية محتملة أو سبل انتصاف مدنية في حالة فشل Moody's في الالتزام بالقوانين واللوائح الأجنبية والأمريكية المطبقة في الولايات القضائية التي تعمل فيها Moody's، بما في ذلك قوانين حماية البيانات والخصوصية، وقوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الفساد، والقوانين المحلية التي تحظر المدفوعات الفاسدة للمسؤولين الحكوميين؛ وتأثير عمليات الدمج والاستحواذ، أو مجموعات الأعمال الأخرى وقدرة Moody's على دمج الشركات المستحوذ عليها بنجاح؛ ومستوى التدفقات النقدية المستقبلية؛ ومستويات الاستثمارات الرأسمالية؛ وتراجع الطلب على أدوات إدارة مخاطر الائتمان من قِبل المؤسسات المالية. يتم وصف هذه العوامل والمخاطر والشكوك بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائج Moody's الفعلية ماديًا عن تلك المتوخاة أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المنتظرة أو الضمنية في البيانات التطلعية بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1أ من تقرير Moody's السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وفي الإيداعات الأخرى التي تقدمها الشركة من وقت لآخر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات أو في المواد المدرجة هنا أو فيها. يتم تحذير المساهمين والمستثمرين من أن حدوث أيٍّ من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية للشركة ماديًا عن تلك المتوخاة أو المعبر عنها أو المتوقعة أو المنتظرة أو الضمنية في البيانات التطلعية، والتي قد يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال الشركة ونتائج العمليات والوضع المالي. قد تظهر عوامل جديدة من وقت لآخر، ولا يمكن للشركة التنبؤ بعوامل جديدة، ولا يمكن للشركة تقييم التأثير المحتمل لأي عوامل جديدة عليها. قد تتناول البيانات التطلعية والبيانات الأخرى في هذه الوثيقة أيضًا التقدم المحرز في مسؤولية الشركة وخططها وأهدافها (بما في ذلك الاستدامة والمسائل البيئية)، وإدراج مثل هذه البيانات ليس مؤشرًا على أن هذه المحتويات جوهرية بالضرورة للمستثمرين أو مطلوب الكشف عنها في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إضافة إلى ما سبق، قد تستند البيانات التطلعية المتعلقة بالاستدامة إلى معايير لقياس التقدم الذي لا يزال قيد التطوير، والضوابط والعمليات الداخلية الآخذة في التطور، والافتراضات التي تخضع للتغيير في المستقبل.

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