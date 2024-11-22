Uniphore وkonecta تتعاونان لتعزيز الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء والتحول الرقمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Uniphore، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ولديها بنية الذكاء الاصطناعي المؤسسية الوحيدة التي تقدم حلولًا لا مثيل لها تركز على العملاء، جنبًا إلى جنب مع Konecta، الشركة الرائدة عالميًا في تجربة العملاء (CX) والخدمات الرقمية، عن تحالف استراتيجي من شأنه إنشاء وتسريع قيمة حقيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. يعد هذا إنجازًا مهمًا لأول مرة في تطور الذكاء الاصطناعي للمؤسسات مع تعاون اثنين من قادة الصناعة لتقديم عائد استثمار حقيقي من خلال حلول قابلة للتطوير عبر مئات العملاء الكبار على مستوى العالم.
ستستفيد الشركات العالمية من نقاط القوة المشتركة لحلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات من Uniphore وخبرة Konecta في تحويل الأعمال. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع التميز التشغيلي، من المقرر أن يعمل هذا التعاون على إعادة تشكيل تقديم خدمة العملاء، وتوليد رؤى قابلة للتنفيذ تؤدي إلى قيمة حقيقية. يمكن للعملاء أن يتوقعوا تحسين عائد الاستثمار من خلال تحسين صافي نقاط الترويج (NPS)، وأوقات حل أسرع، وخفض تكاليف التشغيل، مما يمكنهم من تحقيق قدر أكبر من الكفاءة ومشاركة العملاء المؤثرة.
"تُعد الشراكة بين Uniphore وKonecta مهمة لأن هذه هي المرة الأولى التي تتجمع فيها مجموعة Enterprise AI الشاملة من Uniphore مع خبرة Konecta الرائدة في المجال والاستشارات. قال Umesh Sachdev، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Uniphore: "إنهمأ معًا سيعملان على دعم التحول الرقمي باستخدام الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي الذي تحتاجه معظم الشركات في جميع أنحاء العالم". "لا يمكنني أن أكون أكثر حماسة للعمل جنبًا إلى جنب مع مثل هذه المنظمة التي تركز على التفكير المستقبلي والنتائج".
تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في رحلة Konecta لتصبح مزودًا لخدمات الذكاتء الاصطناعي التوليدي من الدرجة الأولى، من خلال الجمع بين نموذجها الهجين من الوكلاء البشريين والافتراضيين لتقديم حلول مبتكرة للعملاء. من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة من Uniphore، ستعزز Konecta عروض خدماتها من خلال تفاعلات شخصية للغاية مدعومة بالكشف عن المشاعر في الوقت الفعلي وأدوات تحليل المشاعر التي تتكيف ديناميكيًا مع احتياجات العملاء. يضع هذا التحالف القوي شركة Konecta في طليعة أتمتة تجربة العملاء، مما يُمكّن الشركة من وضع معايير جديدة في تقديم تجارب عملاء سلسة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
قال نور الدين بيهمان، الرئيس التنفيذي لشركة Konecta: "تمثل شراكتنا مع Uniphore خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا بتحقيق التحول الذي يقوده الذكاء الاصطناعي لعملائنا". "من خلال الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة من Uniphore وخبرة Konecta التشغيلية، سنقدم خدمة لا مثيل لها وكفاءة تشغيلية وابتكارًا. نحن متحمسون لرؤية كيف سيساعد هذا التحالف عملاءنا على تحقيق مستويات جديدة من نجاح الأعمال من خلال إشراك العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي".
وكجزء من هذا التحالف، ستسعى Konecta وUniphore إلى تنفيذ إستراتيجية مشتركة لطرح المنتجات في السوق بهدف تحقيق إيرادات بقيمة 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز بشكل أساسي على إحداث تغييرات جذرية في السوق الأمريكية والبريطانية. لدعم هذا الهدف، ستعمل Konecta كشريك الخدمات المهنية المفضل لشركة Uniphore على مستوى العالم، من خلال تنفيذ ودمج منصة U-Platform الخاصة بشركة Uniphore، والتي تتضمن حلول U-Assist وU-Analyze وU-Self Serve نيابة عن Uniphore.
من خلال هذا التحالف، ستشارك Konecta وUniphore في تطوير حلول متخصصة للذكاء الاصطناعي. بالاستفادة من حل المعرفة كخدمة الذي أطلقته Uniphore حديثًا، ستقوم X-Stream وKonecta بإنشاء نماذج لغوية صغيرة خاصة بالصناعة (SLMs) لمواجهة تحديات الصناعة الفريدة بدقة لا مثيل لها وقدرة على التكيف. وكجزء من هذا الجهد، سيتم نشر برنامج Konecta المساعد المستند إلى الذكاء الاصطناعي، والذي يدعم 12 لغة، في جميع مراكز الاتصال التابعة لها، مما يوفر للوكلاء الدعم في الوقت الفعلي والواعي بالسياق. ستتوسع هذه القدرة، التي تتوفر بالفعل لدى العديد من عملاء Konecta الرئيسيين، لخدمة غالبية العملاء خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يضع Konecta كشركة رائدة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالصناعة بسرعة ودقة.
وتتوقع شركة Konecta أن تشهد تأثيرًا فوريًا من هذا التحالف، وخاصة في مجال رضا العملاء وإنتاجية الوكلاء مع تقديم وكلاء رقميين جدد إلى جانب الوكلاء البشريين على نفس المنصة في نموذج هجين. من خلال العمل معًا، ستعمل Konecta وUniphore على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي تركز على الخدمة الاستباقية، مما يتيح للشركات توقع احتياجات العملاء وحلها قبل ظهور المشكلات. علاوة على ذلك، ستعمل الشراكة على تبسيط أدوات الدعم للوكلاء، وتحسين جودة الخدمة وتحقيق المكاسب التشغيلية منذ اليوم الأول.
حول Konecta
Konecta هي شركة رائدة عالميًا في تقديم الخدمات المبتكرة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات إدارة العملاء، مع 130,000 موظف متحمس يعملون بـ 30 لغة عبر 4 قارات و26 دولة. مع التركيز على الاحتياجات والفرص الفريدة لكل صناعة، تقدم Konecta مجموعة كاملة من حلول إدارة العملاء الشاملة -بما في ذلك الاستحواذ، والاحتفاظ، وخدمة العملاء، والدعم الفني، والتحصيل- كل ذلك بناءً على نموذج أعمال مستدام. تعتمد هذه الخدمات على مجموعة من الخبرات العالمية الرائدة في مجال تجربة العملاء وإدارة العمليات والحلول الرقمية والتقنيات المتطورة. يقع المقر الرئيسي لشركة Konecta في مدريد، وهي تحقق إيرادات عالمية تبلغ حوالي 2 مليار يورو مع أكثر من 500 عميل، وتغطي بعضًا من أكبر الأسماء في مجال الاتصالات والطاقة والبنوك والتنقل وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.
حول Uniphore
Uniphore هي شركة رائدة في مجال التعاملات بين الشركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتمتع بعقود من النجاح المؤكد. تم تصميم الذكاء الاصطناعي ليكون قابلاً للتوسع ومصممًا لتلبية احتياجات المؤسسات، ونحن في Uniphore نعمل على قيادة تحول الذكاء الاصطناعي الذي يحقق تأثيرًا تجاريًا حقيقيًا عبر العديد من الصناعات وأكبر عمليات النشر العالمية. تشكل منصة Uniphore متعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي والبيانات جوهر هذا التحول، مما يتيح للشركات نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة. من خلال غرفة محرك الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Uniphore، يمكن للمؤسسات الاستفادة من بياناتها وإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير ومحددة للمجال لتسهيل الوصول إلى المعرفة المؤسسية، وكل ذلك مع ضمان الأمان والسيادة وتقديم القيمة بسرعة. واليوم، تعمل تقنية Uniphore على تمكين أكثر من 750 ألف مستخدم نهائي عبر 1,600 مؤسسة في 20 دولة. اكتشف قدرات Uniphore التي لا مثيل لها - لأنه لا يوجد ذكاء اصطناعي مثلهاTM.
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