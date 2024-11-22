Uniphore وkonecta تتعاونان لتعزيز الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء والتحول الرقمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Uniphore، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ولديها بنية الذكاء الاصطناعي المؤسسية الوحيدة التي تقدم حلولًا لا مثيل لها تركز على العملاء، جنبًا إلى جنب مع Konecta، الشركة الرائدة عالميًا في تجربة العملاء (CX) والخدمات الرقمية، عن تحالف استراتيجي من شأنه إنشاء وتسريع قيمة حقيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم. يعد هذا إنجازًا مهمًا لأول مرة في تطور الذكاء الاصطناعي للمؤسسات مع تعاون اثنين من قادة الصناعة لتقديم عائد استثمار حقيقي من خلال حلول قابلة للتطوير عبر مئات العملاء الكبار على مستوى العالم.

ستستفيد الشركات العالمية من نقاط القوة المشتركة لحلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات من Uniphore وخبرة Konecta في تحويل الأعمال. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع التميز التشغيلي، من المقرر أن يعمل هذا التعاون على إعادة تشكيل تقديم خدمة العملاء، وتوليد رؤى قابلة للتنفيذ تؤدي إلى قيمة حقيقية. يمكن للعملاء أن يتوقعوا تحسين عائد الاستثمار من خلال تحسين صافي نقاط الترويج (NPS)، وأوقات حل أسرع، وخفض تكاليف التشغيل، مما يمكنهم من تحقيق قدر أكبر من الكفاءة ومشاركة العملاء المؤثرة.

"تُعد الشراكة بين Uniphore وKonecta مهمة لأن هذه هي المرة الأولى التي تتجمع فيها مجموعة Enterprise AI الشاملة من Uniphore مع خبرة Konecta الرائدة في المجال والاستشارات. قال Umesh Sachdev، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Uniphore: "إنهمأ معًا سيعملان على دعم التحول الرقمي باستخدام الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي الذي تحتاجه معظم الشركات في جميع أنحاء العالم". "لا يمكنني أن أكون أكثر حماسة للعمل جنبًا إلى جنب مع مثل هذه المنظمة التي تركز على التفكير المستقبلي والنتائج".

تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في رحلة Konecta لتصبح مزودًا لخدمات الذكاتء الاصطناعي التوليدي من الدرجة الأولى، من خلال الجمع بين نموذجها الهجين من الوكلاء البشريين والافتراضيين لتقديم حلول مبتكرة للعملاء. من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة من Uniphore، ستعزز Konecta عروض خدماتها من خلال تفاعلات شخصية للغاية مدعومة بالكشف عن المشاعر في الوقت الفعلي وأدوات تحليل المشاعر التي تتكيف ديناميكيًا مع احتياجات العملاء. يضع هذا التحالف القوي شركة Konecta في طليعة أتمتة تجربة العملاء، مما يُمكّن الشركة من وضع معايير جديدة في تقديم تجارب عملاء سلسة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

قال نور الدين بيهمان، الرئيس التنفيذي لشركة Konecta: "تمثل شراكتنا مع Uniphore خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا بتحقيق التحول الذي يقوده الذكاء الاصطناعي لعملائنا". "من خلال الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة من Uniphore وخبرة Konecta التشغيلية، سنقدم خدمة لا مثيل لها وكفاءة تشغيلية وابتكارًا. نحن متحمسون لرؤية كيف سيساعد هذا التحالف عملاءنا على تحقيق مستويات جديدة من نجاح الأعمال من خلال إشراك العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي".

وكجزء من هذا التحالف، ستسعى Konecta وUniphore إلى تنفيذ إستراتيجية مشتركة لطرح المنتجات في السوق بهدف تحقيق إيرادات بقيمة 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز بشكل أساسي على إحداث تغييرات جذرية في السوق الأمريكية والبريطانية. لدعم هذا الهدف، ستعمل Konecta كشريك الخدمات المهنية المفضل لشركة Uniphore على مستوى العالم، من خلال تنفيذ ودمج منصة U-Platform الخاصة بشركة Uniphore، والتي تتضمن حلول U-Assist وU-Analyze وU-Self Serve نيابة عن Uniphore.

من خلال هذا التحالف، ستشارك Konecta وUniphore في تطوير حلول متخصصة للذكاء الاصطناعي. بالاستفادة من حل المعرفة كخدمة الذي أطلقته Uniphore حديثًا، ستقوم X-Stream وKonecta بإنشاء نماذج لغوية صغيرة خاصة بالصناعة (SLMs) لمواجهة تحديات الصناعة الفريدة بدقة لا مثيل لها وقدرة على التكيف. وكجزء من هذا الجهد، سيتم نشر برنامج Konecta المساعد المستند إلى الذكاء الاصطناعي، والذي يدعم 12 لغة، في جميع مراكز الاتصال التابعة لها، مما يوفر للوكلاء الدعم في الوقت الفعلي والواعي بالسياق. ستتوسع هذه القدرة، التي تتوفر بالفعل لدى العديد من عملاء Konecta الرئيسيين، لخدمة غالبية العملاء خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يضع Konecta كشركة رائدة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بالصناعة بسرعة ودقة.

وتتوقع شركة Konecta أن تشهد تأثيرًا فوريًا من هذا التحالف، وخاصة في مجال رضا العملاء وإنتاجية الوكلاء مع تقديم وكلاء رقميين جدد إلى جانب الوكلاء البشريين على نفس المنصة في نموذج هجين. من خلال العمل معًا، ستعمل Konecta وUniphore على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي تركز على الخدمة الاستباقية، مما يتيح للشركات توقع احتياجات العملاء وحلها قبل ظهور المشكلات. علاوة على ذلك، ستعمل الشراكة على تبسيط أدوات الدعم للوكلاء، وتحسين جودة الخدمة وتحقيق المكاسب التشغيلية منذ اليوم الأول.

حول Konecta

Konecta هي شركة رائدة عالميًا في تقديم الخدمات المبتكرة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات إدارة العملاء، مع 130,000 موظف متحمس يعملون بـ 30 لغة عبر 4 قارات و26 دولة. مع التركيز على الاحتياجات والفرص الفريدة لكل صناعة، تقدم Konecta مجموعة كاملة من حلول إدارة العملاء الشاملة -بما في ذلك الاستحواذ، والاحتفاظ، وخدمة العملاء، والدعم الفني، والتحصيل- كل ذلك بناءً على نموذج أعمال مستدام. تعتمد هذه الخدمات على مجموعة من الخبرات العالمية الرائدة في مجال تجربة العملاء وإدارة العمليات والحلول الرقمية والتقنيات المتطورة. يقع المقر الرئيسي لشركة Konecta في مدريد، وهي تحقق إيرادات عالمية تبلغ حوالي 2 مليار يورو مع أكثر من 500 عميل، وتغطي بعضًا من أكبر الأسماء في مجال الاتصالات والطاقة والبنوك والتنقل وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.

حول Uniphore

Uniphore هي شركة رائدة في مجال التعاملات بين الشركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتمتع بعقود من النجاح المؤكد. تم تصميم الذكاء الاصطناعي ليكون قابلاً للتوسع ومصممًا لتلبية احتياجات المؤسسات، ونحن في Uniphore نعمل على قيادة تحول الذكاء الاصطناعي الذي يحقق تأثيرًا تجاريًا حقيقيًا عبر العديد من الصناعات وأكبر عمليات النشر العالمية. تشكل منصة Uniphore متعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي والبيانات جوهر هذا التحول، مما يتيح للشركات نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة. من خلال غرفة محرك الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Uniphore، يمكن للمؤسسات الاستفادة من بياناتها وإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير ومحددة للمجال لتسهيل الوصول إلى المعرفة المؤسسية، وكل ذلك مع ضمان الأمان والسيادة وتقديم القيمة بسرعة. واليوم، تعمل تقنية Uniphore على تمكين أكثر من 750 ألف مستخدم نهائي عبر 1,600 مؤسسة في 20 دولة. اكتشف قدرات Uniphore التي لا مثيل لها - لأنه لا يوجد ذكاء اصطناعي مثلهاTM.

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