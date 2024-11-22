Andersen تعزز ممارسات التقييم العالمية في 10 دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل Andersen ، وهي شركة الخدمات المهنية المستقلة متعددة التخصصات الأسرع نموًا في العالم، توسيع ممارسات التقييم العالمية وتعميق علاقاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال إضافة شركات متعاونة في أستراليا والصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام. بعد توسع الشركة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا في وقت سابق من هذا العام، أصبح لدى Andersen الآن قدرات تقييم في أكثر من 50 دولة حول العالم.

يعمل فريق التقييم العالمي في Andersen مع الشركات والصناديق والأفراد ذوي القيمة الصافية العالية والمكاتب العائلية لتوفير تقييمات للشركات والأصول الملموسة وغير الملموسة والأوراق المالية المعقدة لأغراض الضرائب والتقارير المالية والاستشارات المتعلقة بالمعاملات. يغطي عملاء Andersen مجموعة من الصناعات ذات احتياجات التقييم المتنوعة في جميع أنحاء العالم.

قال Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "لقد أضفنا مجموعات التقييم بشكل استراتيجي في العام الماضي، وتوفر منطقة آسيا والمحيط الهادئ فرصًا لا تصدق للنمو والابتكار". "هذه الإضافات الجديدة هي شهادة على التزامنا المستمر بتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى حلول متكاملة وسلسة على منصة عالمية لا مثيل لها".



المجموعة الاستشارية للأصول الأسترالية (أستراليا) – تعمل المجموعة الاستشارية للأصول الأسترالية بشكل وثيق مع الشركات والحكومات الأسترالية الكبيرة لتقديم خدمات شاملة في التقارير المالية وإدارة الأصول الاستراتيجية واستشارات التقييم الاستراتيجي وتقييم التأمين.

AVISTA Group (الصين) – تعمل AVISTA Group، وهي شركة استشارية مهنية في الصين، مع العملاء عبر مجموعة من الصناعات لتقديم خدمات في الاستشارات التقييمية وإدارة المخاطر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستشارات للشركات والاستشارات العقارية.

KJPP FAST & Partners (إندونيسيا) – تقدم KJPP FAST & Partners خدمات شاملة لتقييم العقارات والأعمال في جميع القطاعات، وهي متخصصة في عمليات الاندماج والاستحواذ، والمشاريع المشتركة، والتأمين، والتمويل، والضمانات، والبيع والشراء، والضرائب، وقوائم البورصة.

Irhamy Valuers International (ماليزيا) – تأسست Irhamy Valuers International في عام 1999، وتقدم خدمات تقييم مخصصة، بما في ذلك تقييمات الأعمال والأصول غير الملموسة، للعملاء المحليين والدوليين الذين يحتاجون إلى المساعدة في عمليات الدمج والاستحواذ، والامتثال الضريبي، والإبلاغ المالي، والإفلاس، والتقاضي وتسوية المنازعات، والتخطيط الاستراتيجي.

Aviso Valuation & Advisory (الفلبين) – Aviso Valuation & Advisory هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات العقارية والتجارية في الفلبين، وهي متخصصة في التقييم والخدمات الاستشارية لمختلف الصناعات بما في ذلك العقارات والتصنيع والسياحة والنقل والبنية التحتية.

Lim and Young (سنغافورة) – Lim & Young Appraisal هي شركة تقييم مقرها سنغافورة تقدم خدمات التقييم لإعداد التقارير المالية، وإعداد تقارير صافي قيمة الأصول، والمعاملات، وإجراءات محكمة سنغافورة.

Forest Accounting Corporation (كوريا الجنوبية) – تعمل Forest Accounting Corporation بشكل وثيق مع العملاء عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك وسائل الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والترفيه والتصنيع والمستهلك والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والخدمات المالية.

Diwan Financial Advisory Services (تايوان) – من مقرها في تايبيه، تقدم Diwan Financial Advisory Services حلولاً مخصصة بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ، والاستشارات التجارية، والعناية المالية والضريبية الواجبة، وجمع الأموال، وخدمات التقييم.

15 Business Advisory (تايلاند) – تعمل 15 Business Advisory في تايلاند وعلى الصعيد الدولي، وقد قدمت مجموعة من الخدمات الاستشارية المالية، بما في ذلك تقييم الأصول، وتقييم الأعمال، والاستشارات العقارية، للعملاء المحليين والدوليين لأكثر من 20 عامًا. VietTin Valuation (فيتنام) – تُقدم VietTin Valuation خدمات تقييم شاملة، بما في ذلك تقييم الأصول وتقييم الأعمال وتحليل الاستثمار، المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في مختلف القطاعات.

قال Sid Luckenbach، العضو المنتدب لممارسة التقييم العالمية في Andersen: "مع استمرار احتياجات التقييم في أن تصبح أكثر تعقيدًا، فإن إضافة هذه المجموعات تجلب المزيد من العمق والاتساع لممارستنا العالمية". "يتشارك محترفو التقييم لدينا شغفًا بالإشراف والاستفادة من رؤى السوق لتقديم حلول متكاملة للعملاء".

Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 18,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 500 موقع من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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