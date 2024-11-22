Andersen تعزز ممارسات التقييم العالمية في 10 دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تواصل Andersen ، وهي شركة الخدمات المهنية المستقلة متعددة التخصصات الأسرع نموًا في العالم، توسيع ممارسات التقييم العالمية وتعميق علاقاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال إضافة شركات متعاونة في أستراليا والصين وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام. بعد توسع الشركة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا في وقت سابق من هذا العام، أصبح لدى Andersen الآن قدرات تقييم في أكثر من 50 دولة حول العالم.
يعمل فريق التقييم العالمي في Andersen مع الشركات والصناديق والأفراد ذوي القيمة الصافية العالية والمكاتب العائلية لتوفير تقييمات للشركات والأصول الملموسة وغير الملموسة والأوراق المالية المعقدة لأغراض الضرائب والتقارير المالية والاستشارات المتعلقة بالمعاملات. يغطي عملاء Andersen مجموعة من الصناعات ذات احتياجات التقييم المتنوعة في جميع أنحاء العالم.
قال Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "لقد أضفنا مجموعات التقييم بشكل استراتيجي في العام الماضي، وتوفر منطقة آسيا والمحيط الهادئ فرصًا لا تصدق للنمو والابتكار". "هذه الإضافات الجديدة هي شهادة على التزامنا المستمر بتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى حلول متكاملة وسلسة على منصة عالمية لا مثيل لها".
المجموعة الاستشارية للأصول الأسترالية (أستراليا) – تعمل المجموعة الاستشارية للأصول الأسترالية بشكل وثيق مع الشركات والحكومات الأسترالية الكبيرة لتقديم خدمات شاملة في التقارير المالية وإدارة الأصول الاستراتيجية واستشارات التقييم الاستراتيجي وتقييم التأمين.
AVISTA Group (الصين) – تعمل AVISTA Group، وهي شركة استشارية مهنية في الصين، مع العملاء عبر مجموعة من الصناعات لتقديم خدمات في الاستشارات التقييمية وإدارة المخاطر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستشارات للشركات والاستشارات العقارية.
KJPP FAST & Partners (إندونيسيا) – تقدم KJPP FAST & Partners خدمات شاملة لتقييم العقارات والأعمال في جميع القطاعات، وهي متخصصة في عمليات الاندماج والاستحواذ، والمشاريع المشتركة، والتأمين، والتمويل، والضمانات، والبيع والشراء، والضرائب، وقوائم البورصة.
Irhamy Valuers International (ماليزيا) – تأسست Irhamy Valuers International في عام 1999، وتقدم خدمات تقييم مخصصة، بما في ذلك تقييمات الأعمال والأصول غير الملموسة، للعملاء المحليين والدوليين الذين يحتاجون إلى المساعدة في عمليات الدمج والاستحواذ، والامتثال الضريبي، والإبلاغ المالي، والإفلاس، والتقاضي وتسوية المنازعات، والتخطيط الاستراتيجي.
Aviso Valuation & Advisory (الفلبين) – Aviso Valuation & Advisory هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات العقارية والتجارية في الفلبين، وهي متخصصة في التقييم والخدمات الاستشارية لمختلف الصناعات بما في ذلك العقارات والتصنيع والسياحة والنقل والبنية التحتية.
Lim and Young (سنغافورة) – Lim & Young Appraisal هي شركة تقييم مقرها سنغافورة تقدم خدمات التقييم لإعداد التقارير المالية، وإعداد تقارير صافي قيمة الأصول، والمعاملات، وإجراءات محكمة سنغافورة.
Forest Accounting Corporation (كوريا الجنوبية) – تعمل Forest Accounting Corporation بشكل وثيق مع العملاء عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك وسائل الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والترفيه والتصنيع والمستهلك والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والخدمات المالية.
Diwan Financial Advisory Services (تايوان) – من مقرها في تايبيه، تقدم Diwan Financial Advisory Services حلولاً مخصصة بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ، والاستشارات التجارية، والعناية المالية والضريبية الواجبة، وجمع الأموال، وخدمات التقييم.
15 Business Advisory (تايلاند) – تعمل 15 Business Advisory في تايلاند وعلى الصعيد الدولي، وقد قدمت مجموعة من الخدمات الاستشارية المالية، بما في ذلك تقييم الأصول، وتقييم الأعمال، والاستشارات العقارية، للعملاء المحليين والدوليين لأكثر من 20 عامًا.
VietTin Valuation (فيتنام) – تُقدم VietTin Valuation خدمات تقييم شاملة، بما في ذلك تقييم الأصول وتقييم الأعمال وتحليل الاستثمار، المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في مختلف القطاعات.
قال Sid Luckenbach، العضو المنتدب لممارسة التقييم العالمية في Andersen: "مع استمرار احتياجات التقييم في أن تصبح أكثر تعقيدًا، فإن إضافة هذه المجموعات تجلب المزيد من العمق والاتساع لممارستنا العالمية". "يتشارك محترفو التقييم لدينا شغفًا بالإشراف والاستفادة من رؤى السوق لتقديم حلول متكاملة للعملاء".
Andersen Global هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 18,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 500 موقع من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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