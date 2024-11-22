معرض SIAL Paris 2024: نسخة استثنائية احتفالاً بذكراه السنوية الستين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اختتم SIAL Paris
، معرض
الأغذية الدولي والحدث الأبرز والأهم في صناعة الأغذية الزراعية العالمية، فعاليات نسخته القياسية في 23 من أكتوبر 2024، والتي تحتفي بذكراه السنوية الستين. وقد تفضل بحضور هذا الحدث المقام في Paris-Nord Villepinte exhibition
Center أكثر من 285,000 متخصص من 200 بلد لمشاركة الابتكارات والحلول اللازمة لمجابهة التحديات العالمية الكامنة في مجال الغذاء.
سجل المعرض زيادة في نسبة الحضور قدرها 8% ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، بفضل مشاركة 7,500 جهة عارضة من 127 بلدًا على مساحة 270,000 متر مربع. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذا النجاح يؤكد على مكانة SIAL Paris كمنبر رئيسي للتواصل وإجراء المفاوضات التجارية وعقد الشراكات الإستراتيجية ضمن صناعة الأغذية.
منصة ضاربة في قلب الدبلوماسية الغذائية العالمية
نجح معرض SIAL Paris في ترسيخ مكانته بوصفه منبرًا للحوار الدولي، إذ استضاف 50 سفيرًا و17 وزيرًا و110 وفود رسمية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الفرنسية.
سلطت وزيرة الزراعة الفرنسية، Annie Genevard الضوء على هذا الدور في أثناء الحفل الافتتاحي، قائلة: "يعد معرض SIAL Paris فرصة ذهبية لإبراز الدور الحيوي الذي تلعبه صناعاتنا الزراعية الغذائية في تطوير قطاعاتنا الغذائية وفي دعم القطاع الصناعي."
الابتكار والاتجاهات الناشئة في دائرة الضوء
تم عرض أكثر من 400,000 منتج، مع إيلاء تركيز خاص على الابتكارات الغذائية التي تعكس الاتجاهات المستقبلية وتلبي متطلبات المستهلكين المتزايدة على صعيد الصحة والاستدامة وأيضًا مبدأ البساطة.
لقد أشادت SIAL Innovation Awards بالحلول الرائدة، ومنحت جائزة SIAL الذهبية للابتكار إلى Sabarot تكريمًا لها على منتجات الفطائر النباتية.
استكشفت دراسة SIAL Insights الحصرية توقعات المستهلكين والاتجاهات العالمية على صعيد الابتكار وتناول الطعام خارج المنزل وقطاع التجزئة. وقد برزت ثلاثة موضوعات رئيسية:
- العاطفة: السعي وراء المتعة والنكهات القوية.
- التواصل: عودة أجواء الود في عالم ما بعد الجائحة.
- الاهتمام: واجب المرء تجاه نفسه والآخرين والكوكب.
SIAL Summits: منبر التأمل الجماعي
قدم معرض SIAL Paris نوعًا جديدًا من الأحداث وهو SIAL Summits ، الذي يضم 50 متحدثًا بارزًا (رواد أعمال وباحثين وعلماء أنثروبولوجيا، وما إلى ذلك)، والذين شاركوا رؤاهم بشأن أربعة مواضيع رئيسية: المسؤولية الاجتماعية المؤسسية (CSR)، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وسلسلة التوريد، وإفريقيا (القارة البارزة في هذه النسخة). وقد تناولت هذه المناقشات الحيوية التحولات الرئيسية التي شهدها القطاع وألقت الضوء على المبادرات الواعدة.
موعدنا في 2026
فبعد هذا النجاح الباهر، سيعود معرض SIAL Paris في نسخته القادمة في الفترة من 17 إلى 21 من أكتوبر 2026.
نبذة عن SIAL Paris وComexposium
يعد معرض SIAL Paris، الذي تنظمه شركة Comexposium، أكبر معرض للأغذية في العالم، إذ يضم أكثر من 7,500 جهة عارضة ويعرض 400,000 منتج. كما يعد هذا الحدث جزءًا من SIAL Network، أكبر شبكة عالمية للمعارض التجارية المخصصة للأغذية والمشروبات. هذا، وتعد Comexposium شركة رائدة عالميًا في مجال تنظيم الأحداث المهنية والعامة، إذ تستضيف أحداث B2B وB2C على مستوى العالم.
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