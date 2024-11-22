معرض SIAL Paris 2024: نسخة استثنائية احتفالاً بذكراه السنوية الستين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- اختتم، الأغذية الدولي والحدث الأبرز والأهم في صناعة الأغذية الزراعية العالمية، فعاليات نسخته القياسية في 23 من أكتوبر 2024، والتي تحتفي بذكراه السنوية الستين. وقد تفضل بحضور هذا الحدث المقام في Paris-Nord Villepinte Center أكثر من 285,000 متخصص من 200 بلد لمشاركة الابتكارات والحلول اللازمة لمجابهة التحديات العالمية الكامنة في مجال الغذاء.

سجل المعرض زيادة في نسبة الحضور قدرها 8% ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، بفضل مشاركة 7,500 جهة عارضة من 127 بلدًا على مساحة 270,000 متر مربع. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذا النجاح يؤكد على مكانة SIAL Paris كمنبر رئيسي للتواصل وإجراء المفاوضات التجارية وعقد الشراكات الإستراتيجية ضمن صناعة الأغذية.

منصة ضاربة في قلب الدبلوماسية الغذائية العالمية

نجح معرض SIAL Paris في ترسيخ مكانته بوصفه منبرًا للحوار الدولي، إذ استضاف 50 سفيرًا و17 وزيرًا و110 وفود رسمية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الفرنسية.

سلطت وزيرة الزراعة الفرنسية، Annie Genevard الضوء على هذا الدور في أثناء الحفل الافتتاحي، قائلة: "يعد معرض SIAL Paris فرصة ذهبية لإبراز الدور الحيوي الذي تلعبه صناعاتنا الزراعية الغذائية في تطوير قطاعاتنا الغذائية وفي دعم القطاع الصناعي."

الابتكار والاتجاهات الناشئة في دائرة الضوء

تم عرض أكثر من 400,000 منتج، مع إيلاء تركيز خاص على الابتكارات الغذائية التي تعكس الاتجاهات المستقبلية وتلبي متطلبات المستهلكين المتزايدة على صعيد الصحة والاستدامة وأيضًا مبدأ البساطة.

لقد أشادت SIAL Innovation Awards بالحلول الرائدة، ومنحت جائزة SIAL الذهبية للابتكار إلى Sabarot تكريمًا لها على منتجات الفطائر النباتية.

استكشفت دراسة SIAL Insights الحصرية توقعات المستهلكين والاتجاهات العالمية على صعيد الابتكار وتناول الطعام خارج المنزل وقطاع التجزئة. وقد برزت ثلاثة موضوعات رئيسية:

- العاطفة: السعي وراء المتعة والنكهات القوية.

- التواصل: عودة أجواء الود في عالم ما بعد الجائحة.

- الاهتمام: واجب المرء تجاه نفسه والآخرين والكوكب.

SIAL Summits: منبر التأمل الجماعي

قدم معرض SIAL Paris نوعًا جديدًا من الأحداث وهو SIAL Summits ، الذي يضم 50 متحدثًا بارزًا (رواد أعمال وباحثين وعلماء أنثروبولوجيا، وما إلى ذلك)، والذين شاركوا رؤاهم بشأن أربعة مواضيع رئيسية: المسؤولية الاجتماعية المؤسسية (CSR)، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وسلسلة التوريد، وإفريقيا (القارة البارزة في هذه النسخة). وقد تناولت هذه المناقشات الحيوية التحولات الرئيسية التي شهدها القطاع وألقت الضوء على المبادرات الواعدة.

موعدنا في 2026

فبعد هذا النجاح الباهر، سيعود معرض SIAL Paris في نسخته القادمة في الفترة من 17 إلى 21 من أكتوبر 2026.

نبذة عن SIAL Paris وComexposium

يعد معرض SIAL Paris، الذي تنظمه شركة Comexposium، أكبر معرض للأغذية في العالم، إذ يضم أكثر من 7,500 جهة عارضة ويعرض 400,000 منتج. كما يعد هذا الحدث جزءًا من SIAL Network، أكبر شبكة عالمية للمعارض التجارية المخصصة للأغذية والمشروبات. هذا، وتعد Comexposium شركة رائدة عالميًا في مجال تنظيم الأحداث المهنية والعامة، إذ تستضيف أحداث B2B وB2C على مستوى العالم.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.