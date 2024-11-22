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كوت ديفوار تخصص 26% من موازنة عام 2025 لسداد الديون

11/22/2024 4:23:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط حكومة كوت ديفوار لتخصيص 4,121 مليار فرنك أفريقي، أو 26 % من ميزانيتها لعام 2025، لخدمة الديون، وفقًا لما ذكره وزير المالية أداما كوليبالي.

وذكر موقع“افريقيا نيوز” الاخباري أن الدين العام الإيفواري بلغ في 30 يونيو 2024 ما يقرب من 29 ألف مليار فرنك أفريقي، أي ما يزيد قليلاً عن 55 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

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ومن المتوقع أن يصل دين أكبر اقتصاد في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا إلى 32 ألف مليار فرنك أفريقي في نهاية عام 2024 وأكثر من 34.650 مليار فرنك أفريقي في عام 2025.

وقد تم تحديد ميزانية كوت ديفوار لعام 2025 بـ 15.339 مليار فرنك أفريقي، بزيادة قدرها 11.8٪ مقارنة بعام 2024 ، وتبلغ موارد الميزانية 7.865 مليار فرنك أفريقي، في حين تصل نفقات الميزانية إلى 9.843 مليار فرنك أفريقي (الدولار يعادل 626.39 فرنك غرب أفريقي).

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