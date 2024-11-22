كوت ديفوار تخصص 26% من موازنة عام 2025 لسداد الديون

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط حكومة كوت ديفوار لتخصيص 4,121 مليار فرنك أفريقي، أو 26 % من ميزانيتها لعام 2025، لخدمة الديون، وفقًا لما ذكره وزير
المالية أداما كوليبالي.
وذكر موقع“افريقيا نيوز” الاخباري أن الدين العام الإيفواري بلغ في 30 يونيو 2024 ما يقرب من 29 ألف مليار فرنك أفريقي، أي ما يزيد قليلاً عن 55 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
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ومن المتوقع أن يصل دين أكبر اقتصاد في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا إلى 32 ألف مليار فرنك أفريقي في نهاية عام 2024 وأكثر من 34.650 مليار فرنك أفريقي في عام 2025.
وقد تم تحديد ميزانية كوت ديفوار لعام 2025 بـ 15.339 مليار فرنك أفريقي، بزيادة قدرها 11.8٪ مقارنة بعام 2024 ، وتبلغ موارد الميزانية 7.865 مليار فرنك أفريقي، في حين تصل نفقات الميزانية إلى 9.843 مليار فرنك أفريقي (الدولار يعادل 626.39 فرنك غرب أفريقي).
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