(التعاون الاسلامي) ترحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 21 - 11 (كونا) -- رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين من الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبرت المنظمة في بيان لها ان هذه الخطوة المهمة تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود وتعيد الثقة في القضاء الدولي ودوره في المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا.
وقالت إن هذا القرار يشكل انتصارا للشرعية الدولية مؤكدة على ضرورة احترامه وتنفيذه من قبل المجتمع الدولي برمته خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت محكمة العدل الدولية إلى الإسراع بإصدار حكمها بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته ذات الصلة وفرض إيقاف فوري وشامل ودائم لجرائم العدوان العسكري ضد الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. (النهاية)
ف ن / م م ج
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