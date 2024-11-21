Friday, 22 November 2024 01:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(التعاون الاسلامي) ترحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي

11/21/2024 11:39:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 21 - 11 (كونا) -- رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين من الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبرت المنظمة في بيان لها ان هذه الخطوة المهمة تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود وتعيد الثقة في القضاء الدولي ودوره في المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا.
وقالت إن هذا القرار يشكل انتصارا للشرعية الدولية مؤكدة على ضرورة احترامه وتنفيذه من قبل المجتمع الدولي برمته خاصة الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت محكمة العدل الدولية إلى الإسراع بإصدار حكمها بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراته ذات الصلة وفرض إيقاف فوري وشامل ودائم لجرائم العدوان العسكري ضد الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. (النهاية)

ف ن / م م ج




MENAFN21112024000071011013ID1108913511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث