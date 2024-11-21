أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الإسباني تطورات الأوضاع في غزة ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 21 - 11 (كونا)-- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس الوزراء الإسباني.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
ووفق البيان جرى كذلك خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات. (النهاية)
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