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أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الإسباني تطورات الأوضاع في غزة ولبنان

11/21/2024 11:39:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 21 - 11 (كونا)-- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس الوزراء الإسباني.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
ووفق البيان جرى كذلك خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات. (النهاية)

س س س / م م ج




MENAFN21112024000071011013ID1108913510

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