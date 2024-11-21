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مالي: رئيس المجلس العسكري الانتقالي يعين رئيس الوزراء الجديد

11/21/2024 11:39:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 11 (كونا) -- عين رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي الجنرال عاصيمي غويتا اليوم الخميس وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الناطق باسم الحكومة المقالة عبد الله مايغا رئيسا للوزراء خلفا لسابقه شوغيل كوكالا مايغا الذي تمت إقالته أمس الأربعاء.
وأعلن التلفزيون الرسمي المالي مساء اليوم عن "قرار تعيين عبد الله مايغا رئيسا للوزراء في انتظار تشكيل حكومة جديدة" مضيفا أن "عبد الله مايغا سيقوم بمشاورات قصد تعيين الوزراء الجدد الذين سيباشرون مهامهم".
وشغل مايغا (43 عاما) منصب وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الناطق باسم الحكومة ولم يكن ضمن المجموعة العسكرية التي نفذت إلى جانب غويتا انقلابا عسكريا في 2020 على الرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا ولكنه انضم إلى الانقلابيين لاحقا.
وأقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي أمس الأربعاء رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا الذي شغل المنصب لأكثر من ثلاث سنوات (من 7 يونيو 2021 إلى 20 نوفمبر 2024) بعد سلسلة من مظاهرات شهدتها البلاد على خلفية انتقاده لتمديد الفترة الانتقالية.
وقال مايغا إن هناك "شبح ارتباك يخيم على العملية الانتقالية في مالي" مضيفا أنه "لا يمكن قبول ذلك والشعب لن يقبل أن يستمر هذا الأمر ولن تقبله حركة (5 يونيو) التي يرأسها" موضحا في خطاب أمام أنصاره في 16 نوفمبر الجاري أنه "يمكن التحلي بالصبر لكن هذا الصبر له حدود" داعيا إلى "الوحدة والتماسك".
وأشار شوغيل إلى أن "تمديد الفترة الانتقالية التي كان منتظرا أن تنتهي في مارس 2024 تم بقرار أحادي من طرف المجلس العسكري الحاكم دون مناقشة داخل الحكومة" موضحا أنه "علم بتمديدها في وسائل الإعلام". (النهاية)

م ر / م م ج




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