مالي: رئيس المجلس العسكري الانتقالي يعين رئيس الوزراء الجديد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 21 - 11 (كونا) -- عين رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي الجنرال عاصيمي غويتا اليوم الخميس وزير
الإدارة الإقليمية واللامركزية الناطق باسم الحكومة المقالة عبد الله مايغا رئيسا للوزراء خلفا لسابقه شوغيل كوكالا مايغا الذي تمت إقالته أمس الأربعاء.
وأعلن التلفزيون الرسمي المالي مساء اليوم عن "قرار تعيين عبد الله مايغا رئيسا للوزراء في انتظار تشكيل حكومة جديدة" مضيفا أن "عبد الله مايغا سيقوم بمشاورات قصد تعيين الوزراء الجدد الذين سيباشرون مهامهم".
وشغل مايغا (43 عاما) منصب وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الناطق باسم الحكومة ولم يكن ضمن المجموعة العسكرية التي نفذت إلى جانب غويتا انقلابا عسكريا في 2020 على الرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا ولكنه انضم إلى الانقلابيين لاحقا.
وأقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي أمس الأربعاء رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا الذي شغل المنصب لأكثر من ثلاث سنوات (من 7 يونيو 2021 إلى 20 نوفمبر 2024) بعد سلسلة من مظاهرات شهدتها البلاد على خلفية انتقاده لتمديد الفترة الانتقالية.
وقال مايغا إن هناك "شبح ارتباك يخيم على العملية الانتقالية في مالي" مضيفا أنه "لا يمكن قبول ذلك والشعب لن يقبل أن يستمر هذا الأمر ولن تقبله حركة (5 يونيو) التي يرأسها" موضحا في خطاب أمام أنصاره في 16 نوفمبر الجاري أنه "يمكن التحلي بالصبر لكن هذا الصبر له حدود" داعيا إلى "الوحدة والتماسك".
وأشار شوغيل إلى أن "تمديد الفترة الانتقالية التي كان منتظرا أن تنتهي في مارس 2024 تم بقرار أحادي من طرف المجلس العسكري الحاكم دون مناقشة داخل الحكومة" موضحا أنه "علم بتمديدها في وسائل الإعلام". (النهاية)
م ر / م م ج
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