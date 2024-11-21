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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا يطالب إيران بالإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية

11/21/2024 11:39:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا 21 - 11 (كونا) -- اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء اليوم الخميس مشروع قرار قدمته كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة يطالب إيران بالإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية كما يعرب عن القلق من "عدم شفافية" برنامج طهران النووي.
وحصل مشروع القرار الغربي على أغلبية أصوات مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة بتأييد 19 دولة وفي المقابل امتنعت عن التصويت عليه 12 دولة واعترضت ثلاث دول أخرى عليه هي الصين وروسيا وبوركينا فاسو.
ودعم القرار جميع دول أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا والأرجنتين والاكوادور وباراغواي واليابان وكوريا الجنوبية فيما امتنعت عن التصويت عليه الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس باستثناء المغرب وكل الدول الآسيوية عدا كوريا واليابان والبرازيل كولومبيا وأرمينيا.
وطالب القرار إيران بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع الضرورية وتقديم المعلومات المطلوبة لحل المسائل العالقة حول طبيعة برنامجها النووي.
وشدد القرار على الحاجة إلى التعاون المتجدد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة المخاوف الدولية مشيرا إلى ان القرار يهدف إلى ضمان أن يكون برنامج إيران النووي سلميا بالكامل.
ودعا القرار إيران إلى الرد الموثوق على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا العالقة في برنامجها النووي ودعا لإصدار تقرير شامل عن إيران بحلول ربيع العام المقبل. (النهاية)

ع م ق / ه س ص



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