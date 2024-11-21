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الأمم المتحدة تدعو إلى منع انزلاق سوريا في حريق إقليمي واسع

11/21/2024 11:39:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 11 (كونا) -- دعت نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي اليوم الخميس إلى العمل الحاسم من أجل منع انزلاق سوريا في "حريق إقليمي واسع" محذرة من حدوث دمار كبير في الأفق يجعل هذا العام الأعنف منذ أربع سنوات.
وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط قالت رشدي في كلمة ألقتها عبر الفيديو "سوريا لا تزال في حالة حرب وانقسام عميقة وأن ملايين السوريين لا يزالون خارج بلادهم ويكافحون من أجل البقاء في مشهد معقد من السلطات الفعلية والجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية والجماعات الإرهابية المدرجة".
وأوضحت أن "عددا متزايدا من السوريين يجدون أنفسهم محاصرين في حلقة لا هوادة فيها من العنف والمعاناة حيث فر مئات الآلاف من لبنان وخلق العنف داخل البلاد موجات جديدة من النزوح في حين تتعمق المعاناة الإنسانية وتتقلص المساعدات".
ونبهت نائب المبعوث الأممي إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد وقتا من "عدم اليقين والخطر العميق" إلا أنها أكدت أيضا أن هذا هو "الوقت المناسب تماما لصياغة مسار يسمح للشعب السوري بتحقيق تطلعاته المشروعة واستعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".
وفي السياق أكدت رشدي على الحاجة الملحة للعمل نحو إيقاف إطلاق نار على مستوى البلاد كما هو الحال في غزة ولبنان بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم (2254) بالإضافة إلى تبني "نهج تعاوني لمكافحة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة في مجلس الأمن".
وقالت نائبة المبعوث الخاص إنه بعد ما يقرب من 14 عاما من الصراع "لا توجد حلول تكنوقراطية سريعة" للتحديات التي تواجهها البلاد مشددة على أنها تتطلب عملية سياسية ذات مغزى.
وأضافت "هذه لحظة محورية لدفع العملية السياسية قدما من خلال الالتزام الحقيقي والعمل" موضحة أنه "إذا أبدت جميع الأطراف استعدادها للعمل بشكل بناء ومسؤول وعملي فستكون لدينا أفضل فرصة لتسخير الديناميكيات القائمة والجديدة وتحويلها إلى فرص للتقدم".
وسلطت رشدي الضوء على الأفكار التي طرحها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون حول تطوير مسار شامل للخروج من الصراع السوري مؤكدة أن التفاعل مع هذه الأفكار سيكون إشارة قوية إلى أن الحل السياسي التفاوضي "ليس خارج نطاق براعتنا الجماعية وإرادتنا السياسية". (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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