الحكومة اليمنية ترحب بتصنيف نيوزلندا ميليشيا الحوثي تنظيما إرهابيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 21 – 11 (كونا) -- رحبت الحكومة اليمنية مساء اليوم الخميس بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف ميليشيا الحوثي "كيانا إرهابيا تحت طائلة الملاحقة" بموجب قانون مكافحة الإرهاب على خلفية هجماتها على الملاحة الدولية.
وقال وزير
الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح صحفي
إن "هذا التصنيف يعد خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم ميليشيا الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب".
وأضاف بأن "ميليشيا الحوثي لم تكتف بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب بل أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية ونشر الفوضى في المنطقة..".
ودعا الارياني واشنطن ولندن ودول الاتحاد الأوروبي ، وكافة دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة عبر الشروع بتصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية".
وأكد أن الردع الحازم لهذه الميليشيا "الإرهابية" وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسؤولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي.
وشدد على أن "الإرهاب العابر للحدود يحتاج إلى مواجهة حازمة والتهاون مع ميليشيا الحوثي لن يؤدي إلا إلى تماديها في جرائمها ضد الإنسانية والقانون الدولي".
وكان الجريدة الرسمية النيوزلندية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء عن تصنيف حكومة نيوزلندا ميليشيا الحوثي تنظيما إرهابيا وحظرت التعامل معها ووضع أي تعامل معها تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب محذرة أي جهة من الملاحقة القضائية في حال التعامل مع هذا التنظيم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. (النهاية)
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