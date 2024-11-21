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الحكومة اليمنية ترحب بتصنيف نيوزلندا ميليشيا الحوثي تنظيما إرهابيا

11/21/2024 11:39:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 21 – 11 (كونا) -- رحبت الحكومة اليمنية مساء اليوم الخميس بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف ميليشيا الحوثي "كيانا إرهابيا تحت طائلة الملاحقة" بموجب قانون مكافحة الإرهاب على خلفية هجماتها على الملاحة الدولية.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح صحفي إن "هذا التصنيف يعد خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم ميليشيا الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب".
وأضاف بأن "ميليشيا الحوثي لم تكتف بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب بل أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية ونشر الفوضى في المنطقة..".
ودعا الارياني واشنطن ولندن ودول الاتحاد الأوروبي ، وكافة دول العالم لاتخاذ خطوات مماثلة عبر الشروع بتصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية".
وأكد أن الردع الحازم لهذه الميليشيا "الإرهابية" وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسؤولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي.
وشدد على أن "الإرهاب العابر للحدود يحتاج إلى مواجهة حازمة والتهاون مع ميليشيا الحوثي لن يؤدي إلا إلى تماديها في جرائمها ضد الإنسانية والقانون الدولي".
وكان الجريدة الرسمية النيوزلندية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء عن تصنيف حكومة نيوزلندا ميليشيا الحوثي تنظيما إرهابيا وحظرت التعامل معها ووضع أي تعامل معها تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب محذرة أي جهة من الملاحقة القضائية في حال التعامل مع هذا التنظيم بموجب قانون مكافحة الإرهاب. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



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