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الولايات المتحدة: روسيا أخطرتنا قبيل قصف أوكرانيا بصاروخ باليستي عابر للقارات

11/21/2024 11:39:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 21 - 11 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة إنها تلقت من روسيا إخطارا عبر قنوات الحد من المخاطر النووية قبل "فترة وجيزة" من إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات على أوكرانيا اليوم الخميس.
وقالت نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) سابرينا سينغ في ايجاز صحفي بمقر الوزارة إن روسيا أطلقت على أوكرانيا "صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز (ار أس-26) روسي الصنع."
وأكدت "تم إخطار الولايات المتحدة مسبقا قبل الإطلاق بفترة وجيزة من خلال قنوات الحد من المخاطر النووية."
وفي إجابة على سؤال بشأن ما إذا كان الصاروخ الروسي الذي أطلق على أوكرانيا قادر على حمل رأس نووي قالت سينغ: " نعم يمكن إعادة تجهيزه لحمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية التقليدية أو النووية".
وفيما يتعلق بالتحديثات المتعلقة بالتموضع النووي بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس الثلاثاء مرسوما يقضي بتوسيع روسيا إمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم صاروخي مدعوم من بلد لديه قوة نووية نفت نائب المتحدث باسم البنتاغون رصد أي تغير في التموضع الروسي وبالتالي لم تغير الولايات المتحدة تموضعها في هذا الاطار.
وقالت سينغ "لم نشهد أي تعديلات في تموضعهم (روسيا) النووي ولم نعدل موقفنا النووي في المقابل."
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز إن بلاده أطلقت في وقت سابق من اليوم صاروخا تجريبيا باليستيا فرط صوتي متوسط المدى يحمل رأسا حربيا غير نووي على منشأة عسكرية أوكرانية. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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