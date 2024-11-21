الولايات المتحدة: روسيا أخطرتنا قبيل قصف أوكرانيا بصاروخ باليستي عابر للقارات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن 21 - 11 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة إنها تلقت من روسيا إخطارا عبر قنوات الحد من المخاطر النووية قبل "فترة وجيزة" من إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات على أوكرانيا اليوم الخميس.
وقالت نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) سابرينا سينغ في ايجاز صحفي بمقر الوزارة إن روسيا أطلقت على أوكرانيا "صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز (ار أس-26) روسي الصنع."
وأكدت "تم إخطار الولايات المتحدة مسبقا قبل الإطلاق بفترة وجيزة من خلال قنوات الحد من المخاطر النووية."
وفي إجابة على سؤال بشأن ما إذا كان الصاروخ الروسي الذي أطلق على أوكرانيا قادر على حمل رأس نووي قالت سينغ: " نعم يمكن إعادة تجهيزه لحمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية التقليدية أو النووية".
وفيما يتعلق بالتحديثات المتعلقة بالتموضع النووي بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس الثلاثاء مرسوما يقضي بتوسيع روسيا إمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم صاروخي مدعوم من بلد لديه قوة نووية نفت نائب المتحدث باسم البنتاغون رصد أي تغير في التموضع الروسي وبالتالي لم تغير الولايات المتحدة تموضعها في هذا الاطار.
وقالت سينغ "لم نشهد أي تعديلات في تموضعهم (روسيا) النووي ولم نعدل موقفنا النووي في المقابل."
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز إن بلاده أطلقت في وقت سابق من اليوم صاروخا تجريبيا باليستيا فرط صوتي متوسط المدى يحمل رأسا حربيا غير نووي على منشأة عسكرية أوكرانية. (النهاية)
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