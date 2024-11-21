موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) لاهاي (هولندا) -- المحكمة الجنائية الدولية تأمر بالقبض على كل من: بنيامين نتانياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويواف غالانت الحرب السابق في حكومته بتهم ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة..وهو قرار يلزم 124 دولة عضو بالمحكمة اعتقالهما حال دخول أي منهما أراضيها.

فيينا - مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا يطالب إيران بالإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية ويعرب عن القلق من "عدم شفافية" برنامج طهران النووي.

فيينا - الكويت تدعو أمام مجلسي محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مواصلة التعاون مع الوكالة والالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 2231.

الكويت - وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام تبحث في أوزبكستان في لقاءين منفصلين مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية جمشيد كوتشكاروف ووزير الخارجية بختيار سعيدوف سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وأوزبكستان.

الكويت - رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس يؤكد في تصريح صحفي حرص الجمعية على مواصلة عطاءها لخدمة العمل الإنساني والتطور المستمر لتحقيق التميز والريادة على المستويات كافة مشيدا بجهود المؤسسين الأوائل منذ عام 1966. (النهاية) ه س ص