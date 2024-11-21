موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لاهاي (هولندا) -- المحكمة الجنائية الدولية تأمر بالقبض على كل من: بنيامين نتانياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويواف غالانت وزير
الحرب السابق في حكومته بتهم ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة..وهو قرار يلزم 124 دولة عضو بالمحكمة اعتقالهما حال دخول أي منهما أراضيها.
فيينا - مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا يطالب إيران بالإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية ويعرب عن القلق من "عدم شفافية" برنامج طهران النووي.
فيينا - الكويت تدعو أمام مجلسي محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مواصلة التعاون مع الوكالة والالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 2231.
الكويت - وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام تبحث في أوزبكستان في لقاءين منفصلين مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية جمشيد كوتشكاروف ووزير الخارجية بختيار سعيدوف سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وأوزبكستان.
الكويت - رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس يؤكد في تصريح صحفي حرص الجمعية على مواصلة عطاءها لخدمة العمل الإنساني والتطور المستمر لتحقيق التميز والريادة على المستويات كافة مشيدا بجهود المؤسسين الأوائل منذ عام 1966. (النهاية) ه س ص
MENAFN21112024000071011013ID1108913503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.