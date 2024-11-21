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الحظر حافظ على خيرات البحر وأحياها الجزافون: توافر الأسماك وانخفاض أسعارها بعد الحظر

11/21/2024 11:39:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00


تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬


شهت‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬توافر‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬وبأسعار‭ ‬منخفضة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الأسماك‭ ‬مثل‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬والشعري‭ ‬والعندق‭ ‬والكنعد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬أسعار‭ ‬الأسماك‭ ‬مرتفعة‭ ‬بسبب‭ ‬شح‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬البحر‭.‬

ويقول‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬قلالي‭ ‬للصيادين‭ ‬محد‭ ‬الدخيل‭: ‬‮«‬تتوافر‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬وبأسعار‭ ‬منخفضة‭ ‬وخاصة‭ ‬سمك‭ ‬الصافي،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬سعر‭ ‬كيلو‭ ‬الصافي‭ ‬بـ7‭ ‬أو‭ ‬8‭ ‬دنانير،‭ ‬انخفض‭ ‬سعره‭ ‬إلى‭ ‬دينار‭ ‬ودينارين‭ ‬للكيلو‭ ‬بحسب‭ ‬الحجم،‭ ‬وذلك‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬حظر‭ ‬الصيد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬والشعري‭ ‬والعندق‭ ‬والكنعد‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬توافر‭ ‬الأسماك‭ ‬وبأسعار‭ ‬منخفضة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬السابقة،‭ ‬ملفتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬كان‭ ‬فرصة‭ ‬لتكاثر‭ ‬الأسماك،‭ ‬وتوافره‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬وعلى‭ ‬السواحل،‭ ‬فانخفضت‭ ‬أسعاره‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬العرض،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬سيجعل‭ ‬الاسماك‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المواسم‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬والشتاء‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نتمنى‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬باستخدام‭ ‬أنواع‭ ‬الغزل‭ ‬المختلفة‭ ‬لأنها‭ ‬تصيد‭ ‬الأسماك‭ ‬الصغيرة‭ ‬ولا‭ ‬تترك‭ ‬لها‭ ‬فرصة‭ ‬للنمو،‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬السواحل،‭ ‬ويجب‭ ‬معاقبة‭ ‬المخالفين،‭ ‬وتطبيق‭ ‬قانون‭ ‬النوخذة‭ ‬البحريني،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حظر‭ ‬لأنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭.‬

الحفاظ‭ ‬عل‭ ‬الخيرات‭ ‬

بينما‭ ‬يقول‭ ‬الجزاف‭ ‬عمار‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الحظر‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬خيرات‭ ‬البحر،‭ ‬وأحياها‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬فبعد‭ ‬الحظر‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬رجعت‭ ‬الأسماك‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬وأصبح‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬وبأسعار‭ ‬منخفضة،‭ ‬فقبل‭ ‬الحظر‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نصطاد‭ ‬نصف‭ ‬ثلاجة‭ ‬من‭ ‬الأسماك،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬الحظر‭ ‬أصبحت‭ ‬الأسماك‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬ويمكننا‭ ‬أن‭ ‬نصطاد‭ ‬أطنانا‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ثلاجات‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الأسماك‭ ‬بعد‭ ‬الحظر،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬كيلو‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬بـ7‭ ‬و8‭ ‬دنانير،‭ ‬وانخفض‭ ‬سعره‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بـ10‭ ‬دنانير،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬700‭ ‬فلس‭ ‬للكيلو،‭ ‬ولا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬دينارين‭ ‬للكيلو،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنخفض‭ ‬أسعاره‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬توافر‭ ‬سمك‭ ‬الشعري‭ ‬بعد‭ ‬الحظر‭ ‬وانخفض‭ ‬سعره‭ ‬إلى‭ ‬دينارين‭ ‬ونصف‭ ‬الدينار‭ ‬للكيلو،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنخفض‭ ‬أسعاره‭ ‬أكثر‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحظر‭ ‬كان‭ ‬فرصة‭ ‬للأسماك‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬بيضها‭ ‬وتتكاثر،‭ ‬وسيكون‭ ‬هناك‭ ‬خيرات‭ ‬أكثر‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬لأن‭ ‬الحظر‭ ‬سيكون‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭. ‬

منع‭ ‬الصيد‭ ‬بالغزل

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬علق‭ ‬النوخذة‭ ‬حميد‭ ‬عيسى‭ ‬رحمه‭: ‬‮«‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬استخدام‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الغزل‭ ‬في‭ ‬الصيد‭ ‬وتطبيق‭ ‬قانون‭ ‬النوخذة‭ ‬البحريني‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬الحظر‭ ‬توافرت‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسماك،‭ ‬مثل‭ ‬سمك‭ ‬المجوه‭ ‬والقرقفان‭ ‬والصافي‭ ‬على‭ ‬السواحل‭ ‬وهي‭ ‬صغيرة‭ ‬الحجم،‭ ‬فاستخدام‭ ‬الغزل‭ ‬لصيدها‭ ‬يمنعها‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتكاثر‭ ‬ويؤدي‭ ‬إلى‭ ‬شح‭ ‬الأسماك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬بينما‭ ‬منعه‭ ‬سيجعل‭ ‬السمك‭ ‬متوافرا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواسم‭ ‬صيفا‭ ‬وشتاء،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الأسماك‭ ‬توافرت‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وبأسعار‭ ‬منخفضة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬شحه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعاره،‭ ‬مثل‭ ‬الصافي‭ ‬الذي‭ ‬ارتفع‭ ‬سعره‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬و10‭ ‬دنانير‭ ‬للكيلو،‭ ‬وانخفض‭ ‬سعره‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬إلى‭ ‬700‭ ‬فلس‭ ‬للكيلو،‭ ‬لأن‭ ‬كلما‭ ‬زاد‭ ‬العرض‭ ‬انخفض‭ ‬السعر،‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح‭ ‬وهذا‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬الأسماك‭ ‬مثل‭ ‬سمك‭ ‬الشعري‭ ‬الذي‭ ‬انخفض‭ ‬سعره،‭ ‬وزادت‭ ‬كمياته‭.‬

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