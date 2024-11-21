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علامات غير نمطية لداء السكري

11/21/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- زيادة الشهية: قد يأكل الشخص في بعض الأحيان الكثير، ولكن الجسم لا يستطيع استخدام الغلوكوز المستلم بفعالية بسبب نقص الأنسولين أو مقاومة الأنسولين، ما يسبب الشعور المستمر بالجوع.
2- الشعور بالتعب والضعف: عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين، لا تتلقى الخلايا الكمية المناسبة من الغلوكوز للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى شعور دائم بالتعب.
3- بطء التئام الجروح وتكرر نزلات البرد: يؤدي ارتفاع مستوى السكر إلى تثبيط منظومة المناعة، ما يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعدوى. وبسبب ضعف الدورة الدموية ونقص السوائل يتباطأ التئام الجروح.
4- وخز أو ألم في الأطراف: يمكن أن يسبب داء السكري تلف الأعصاب، الذي يظهر غالبا على شكل إحساس بالوخز، خاصة في القدمين.
5- مشكلات في الرؤية: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر مع مرور الوقت، إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين ((اعتلال الشبكية السكري)) الذي يمكن أن يضعف الرؤية.
6- فقدان الوزن دون سبب واضح: هو أحد الأعراض المميزة للنوع الأول من داء السكري لأن الجسم لا ينتج الأنسولين، ويبدأ في استخدام احتياطي الدهون للحصول على الطاقة، حتى لو تناول الشخص الكثير.
7 - الالتهابات الفطرية: يخلق ارتفاع مستوى السكر في الدم والبول ظروفا مواتية لتطور الأمراض الفطرية المختلفة، بما فيها مرض القلاع. لأن ضعف تدفق الدم يؤدي إلى تفاقم حالة الجلد، ما يجعله أكثر حساسية وعرضة للتلف.

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