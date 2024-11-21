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المشاهدات المقياس الأساسي لأداء المحتوى في Facebook

11/21/2024 11:26:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة ميتا أنها ستجعل ((المشاهدات)) مقياسها الأساسي لقياس أداء المحتوى في Facebook، مما يجعلها تتماشى مع مقاييس Instagram.
سيتم قياس المشاهدات ليس فقط على محتوى الفيديو، ولكن أيضًا على الصور والمشاركات النصية والمزيد.
عندما أعلن آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لإنستغرام، عن التحول إلى عدد المشاهدات هذا الصيف، قال إن وجود مقياس واحد ثابت عبر المنصة من شأنه أن يسهّل على المبدعين فهم كيفية أداء المحتوى الخاص بهم.
مقاطع ريلز
بالنسبة لمقاطع الريلز فإن المقياس هو عدد مرات تشغيل الفيديو، أما بالنسبة لباقي المحتوى فالمقياس هو عدد المرات التي يظهر فيها جزء من المحتوى على شاشة المستخدم، وإذا نظر إليه المستخدم نفسه عدة مرات، فسيتم احتساب كل مثيل كعرض.
ومثل طرق القياس الأخرى التي أنشأتها شركات التكنولوجيا، فإن ((المشاهدات)) و((الانطباعات)) والمقاييس الأخرى تعد عشوائية، وكما يعلم أي مؤثر، فإنها يمكن أن تتغير بين الحين والآخر.
ويتم تحديث الأنظمة الأساسية وتشجيع المستخدمين على تحديد أولويات المقاييس المختلفة بناءً على ما هو جيد للأعمال.

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