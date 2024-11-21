المشاهدات المقياس الأساسي لأداء المحتوى في Facebook

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة ميتا أنها ستجعل ((المشاهدات)) مقياسها الأساسي لقياس أداء المحتوى في Facebook، مما يجعلها تتماشى مع مقاييس Instagram.
سيتم قياس المشاهدات ليس فقط على محتوى الفيديو، ولكن أيضًا على الصور والمشاركات النصية والمزيد.
عندما أعلن آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لإنستغرام، عن التحول إلى عدد المشاهدات هذا الصيف، قال إن وجود مقياس واحد ثابت عبر المنصة من شأنه أن يسهّل على المبدعين فهم كيفية أداء المحتوى الخاص بهم.
مقاطع ريلز
بالنسبة لمقاطع الريلز فإن المقياس هو عدد مرات تشغيل الفيديو، أما بالنسبة لباقي المحتوى فالمقياس هو عدد المرات التي يظهر فيها جزء من المحتوى على شاشة المستخدم، وإذا نظر إليه المستخدم نفسه عدة مرات، فسيتم احتساب كل مثيل كعرض.
ومثل طرق القياس الأخرى التي أنشأتها شركات التكنولوجيا، فإن ((المشاهدات)) و((الانطباعات)) والمقاييس الأخرى تعد عشوائية، وكما يعلم أي مؤثر، فإنها يمكن أن تتغير بين الحين والآخر.
ويتم تحديث الأنظمة الأساسية وتشجيع المستخدمين على تحديد أولويات المقاييس المختلفة بناءً على ما هو جيد للأعمال.
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