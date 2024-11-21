محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة

(MENAFN
- Al Watan)
زار محافظ عنيزة المكلف سعد السليم الوحدة السكنية الجاهزة التي أنجزتها جمعية مأوى بالتعاون مع جمعية بيوت النسائية بعنيزة وشركاء النجاح، ضمن مشروع يهدف لدعم الأسر الأشد حاجة في المحافظة.
واطلع خلال الزيارة على تفاصيل المشروع، الذي تميز بمشاركة مجتمعية واسعة عبر تقديم ساعات تطوعية أسهمت في إتمام الأعمال النهائية للوحدة، إضافة إلى تشجير محيطها بالتعاون مع الشركاء، بما يعزز جودة البيئة ويضفي طابعاً جمالياً.
MENAFN21112024000089011017ID1108913457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.