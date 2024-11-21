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محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة

11/21/2024 11:26:24 PM
(MENAFN- Al Watan) زار محافظ عنيزة المكلف سعد السليم الوحدة السكنية الجاهزة التي أنجزتها جمعية مأوى بالتعاون مع جمعية بيوت النسائية بعنيزة وشركاء النجاح، ضمن مشروع يهدف لدعم الأسر الأشد حاجة في المحافظة.
واطلع خلال الزيارة على تفاصيل المشروع، الذي تميز بمشاركة مجتمعية واسعة عبر تقديم ساعات تطوعية أسهمت في إتمام الأعمال النهائية للوحدة، إضافة إلى تشجير محيطها بالتعاون مع الشركاء، بما يعزز جودة البيئة ويضفي طابعاً جمالياً.

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