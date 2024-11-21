ارتفاع فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 19 أسبوعًا - جريدة البورصة

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ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، مسجلة أعلى مستوى منذ الفترة المنتهية في 11 يوليو (6.89%).
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا زاد إلى 6.84% خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر من 6.78% قبل أسبوع، ومقارنة بـ 7.29% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:” ارتفعت تكاليف الرهن العقاري مرة أخرى هذا الأسبوع، واستمرت في الاقتراب من 7%”.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، تجاوز سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري متوسط 4 أسابيع البالغ 6.78%، كما يعتبر أكثر من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.74%.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108913455
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