ارتفاع فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأعلى مستوى خلال 19 أسبوعًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبنك نكست يتعاون مع“التنمية الحضرية” لتوفير حلول التمويل العقارى إطلاق“أنكورز للتطوير” بشراكة بين بنك قناة السويس ومينت لإدارة الأصول “بالم هيلز” تتعاون مع“ماريوت” لإطلاق“ريتز كارلتون ريزيدانسيز القاهرة”

ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، مسجلة أعلى مستوى منذ الفترة المنتهية في 11 يوليو (6.89%).

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا زاد إلى 6.84% خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر من 6.78% قبل أسبوع، ومقارنة بـ 7.29% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:” ارتفعت تكاليف الرهن العقاري مرة أخرى هذا الأسبوع، واستمرت في الاقتراب من 7%”.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، تجاوز سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري متوسط 4 أسابيع البالغ 6.78%، كما يعتبر أكثر من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.74%.

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