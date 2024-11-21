إطلاق مبادرة رقمنة الألف مصنع بتكلفة 5 مليارات جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا
المعلومات، إنه سيتم توقيع اتفاقية مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة لإطلاق مبادرة“رقمنة الألف مصنع”، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر وطن رقمى فى الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجارى.
أضاف إبراهيم، خلال مؤتمر عقدته الغرفة اليوم، أن المبادرة تهدف إلى تمكين المصانع المصرية من التحول الرقمى عبر تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.
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أوضح أن التكلفة الاستثمارية للمبادرة تصل إلى 5 مليارات جنيه، ستقوم البنوك بتمويلها بمعدل 5 ملايين جنيه للمصنع الواحد.
وتابع إبراهيم:“ستقوم المصانع الراغبة بالاستفادة من المبادرة بتقديم طلبها إلى مركز تحديث الصناعة والذى سيقوم بتحديد الشركات التكنولوجية المؤهلة لتقديم الخدمات للمصانع، ومن المتوقع أن يشهد العام الأول من المبادرة رقمنة من 200 إلى 300 مصنع”.
وقال إن مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات الحالى تبنى منذ توليه استراتيجية تنمية أعمال الشركات والقائمة على تنمية الطلب المحلى، وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، ودعم الابتكار والتطوير، وتطوير الغرفة ذاتها.
وأوضح الدكتور مصطفى صالح، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيراً بالشركات الناشئة وبرامج تدريب الشباب، لافتًا إلى أن المعرض فى دورته الحالية سوف يشهد لأول مرة ملتقى للتوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل التكنولوجى ودعم توظيف الكفاءات الشابة المؤهلة.
وقال محمد أبو لبن، ممثل الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تعمل على دعم التحول الرقمى للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أضاف أن الشركة تركز على تقديم حلول متكاملة تدعم القطاعات الصناعية المختلفة، خاصةً فى ظل التطورات المتسارعة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أشار إلى أن الشركة لديها حزمة متنوعة من الخدمات التى تخدم القطاع الصناعى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل أبرز هذه الحلول فى خدمات إنترنت الأشياء، وخدمات الدفع الإلكترونى المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى حلول الاستضافة السحابية التى تهدف إلى تحسين كفاءة الأعمال وتعزيز الابتكار فى هذه القطاعات.
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