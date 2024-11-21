إطلاق مبادرة رقمنة الألف مصنع بتكلفة 5 مليارات جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة المعلومات، إنه سيتم توقيع اتفاقية مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة لإطلاق مبادرة“رقمنة الألف مصنع”، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر وطن رقمى فى الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجارى.

أضاف إبراهيم، خلال مؤتمر عقدته الغرفة اليوم، أن المبادرة تهدف إلى تمكين المصانع المصرية من التحول الرقمى عبر تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة.

موضوعاتالرقابة المالية تدشن مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة “فورى” تتعاون مع“مدارس مصر” لتبسيط حلول الدفع الرقمى للرسوم المدرسية “ميدار” ترعى النسخة الـ28 من معرض“Cairo ICT”

أوضح أن التكلفة الاستثمارية للمبادرة تصل إلى 5 مليارات جنيه، ستقوم البنوك بتمويلها بمعدل 5 ملايين جنيه للمصنع الواحد.

وتابع إبراهيم:“ستقوم المصانع الراغبة بالاستفادة من المبادرة بتقديم طلبها إلى مركز تحديث الصناعة والذى سيقوم بتحديد الشركات التكنولوجية المؤهلة لتقديم الخدمات للمصانع، ومن المتوقع أن يشهد العام الأول من المبادرة رقمنة من 200 إلى 300 مصنع”.

وقال إن مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات الحالى تبنى منذ توليه استراتيجية تنمية أعمال الشركات والقائمة على تنمية الطلب المحلى، وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، ودعم الابتكار والتطوير، وتطوير الغرفة ذاتها.

وأوضح الدكتور مصطفى صالح، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيراً بالشركات الناشئة وبرامج تدريب الشباب، لافتًا إلى أن المعرض فى دورته الحالية سوف يشهد لأول مرة ملتقى للتوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل التكنولوجى ودعم توظيف الكفاءات الشابة المؤهلة.

وقال محمد أبو لبن، ممثل الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تعمل على دعم التحول الرقمى للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أضاف أن الشركة تركز على تقديم حلول متكاملة تدعم القطاعات الصناعية المختلفة، خاصةً فى ظل التطورات المتسارعة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أشار إلى أن الشركة لديها حزمة متنوعة من الخدمات التى تخدم القطاع الصناعى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل أبرز هذه الحلول فى خدمات إنترنت الأشياء، وخدمات الدفع الإلكترونى المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى حلول الاستضافة السحابية التى تهدف إلى تحسين كفاءة الأعمال وتعزيز الابتكار فى هذه القطاعات.