خام برنت يرتفع لأعلى مستوى خلال 10 جلسات متجاوزًا 74 دولارًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتصندوق النقد: من المبكر تقييم خطط بشأن الرسوم الجمركية ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق.. وداو جونز يقفز 460 نقطة ارتفاع الذهب عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل تبادل روسيا وأوكرانيا رشقات الصواريخ، في تصعيد صريح للصراع بينهما.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 1.95% أو 1.42 دولار إلى 74.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 7 نوفمبر (75.63 دولار).

فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 2025 -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.95% أو 1.35 دولار عند 70.10 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية خلال 9 جلسات.

وأعلنت الصين اليوم عن تدابير سياسية لتعزيز التجارة، بما في ذلك دعم واردات منتجات الطاقة، وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” بفرض رسوم جمركية.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، قد يؤجل“أوبك+” زيادة الإنتاج مرة أخرى عندما تجتمع الدول الأعضاء في الأول من ديسمبر، بسبب ضعف الطلب العالمي على النفط.

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