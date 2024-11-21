خام برنت يرتفع لأعلى مستوى خلال 10 جلسات متجاوزًا 74 دولارًا - جريدة البورصة

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بشأن الرسوم الجمركية ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق.. وداو جونز يقفز 460 نقطة ارتفاع الذهب عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي
عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل تبادل روسيا وأوكرانيا رشقات الصواريخ، في تصعيد صريح للصراع بينهما.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 1.95% أو 1.42 دولار إلى 74.23 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 7 نوفمبر (75.63 دولار).
فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 2025 -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.95% أو 1.35 دولار عند 70.10 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية خلال 9 جلسات.
وأعلنت الصين اليوم عن تدابير سياسية لتعزيز التجارة، بما في ذلك دعم واردات منتجات الطاقة، وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب“دونالد ترامب” بفرض رسوم جمركية.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، قد يؤجل“أوبك+” زيادة الإنتاج مرة أخرى عندما تجتمع الدول الأعضاء في الأول من ديسمبر، بسبب ضعف الطلب العالمي على النفط.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108913452
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