ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق.. وداو جونز يقفز 460 نقطة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
صندوق النقد: من المبكر تقييم خطط ترامب
بشأن الرسوم الجمركية خام برنت يرتفع لأعلى مستوى خلال 10 جلسات متجاوزًا 74 دولارًا ارتفاع الذهب عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي
تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات الفصلية، في ظل توقعات إيجابية للاقتصاد الأمريكي تحت قيادة الرئيس المنتخب“دونالد ترامب”.
وعند نهاية التداولات، صعد“داو جونز” بأكثر من 1% أو 461 نقطة عند 43870 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي أفضل أداء يومي له منذ 6 نوفمبر.
وفي حين ارتفع“إس آند بي 500” بنحو 0.55% بما يعادل 31 نقطة عند 5948 نقطة، استقر“ناسداك” المركب عند 18972 نقطة، بعدما انخفض إلى 18714 نقطة.
المصدر:
MENAFN21112024000202011048ID1108913451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.