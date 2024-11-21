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ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الإغلاق.. وداو جونز يقفز 460 نقطة - جريدة البورصة

11/21/2024 11:26:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة صندوق النقد: من المبكر تقييم خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية خام برنت يرتفع لأعلى مستوى خلال 10 جلسات متجاوزًا 74 دولارًا ارتفاع الذهب عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات الفصلية، في ظل توقعات إيجابية للاقتصاد الأمريكي تحت قيادة الرئيس المنتخب“دونالد ترامب”.

وعند نهاية التداولات، صعد“داو جونز” بأكثر من 1% أو 461 نقطة عند 43870 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي أفضل أداء يومي له منذ 6 نوفمبر.

وفي حين ارتفع“إس آند بي 500” بنحو 0.55% بما يعادل 31 نقطة عند 5948 نقطة، استقر“ناسداك” المركب عند 18972 نقطة، بعدما انخفض إلى 18714 نقطة.

المصدر:

MENAFN21112024000202011048ID1108913451

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